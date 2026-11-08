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Pplware Classics…

1 Comentário

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Eat You Alive – Limp Bizkit

Limp Bizkit é uma banda norte-americana de rock formada em Jacksonville, Flórida. A banda é formada por Fred Durst (vocal), Wes Borland (guitarra), DJ Lethal (DJ) e John Otto (bateria). Limp Bizkit foi nomeado para três Grammy Awards e já ganhou vários outros prêmios. A banda vendeu mais de 40 milhões de álbuns pelo mundo.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
classics Eat You Alive Limp Bizkit music Música pplware

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Comentários

1
  1. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Daquelas bandas demasiado americanas no mau sentido, nunca devia ter saído da américa, o pessoal europeu fã desta banda parecem meio retardados tipo Ali G.

    Responder

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