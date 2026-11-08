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Cibersegurança: Portugal reforça investimento: mais de 260 milhões de euros

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Portugal vai reforçar o investimento na segurança digital, com mais de 260 milhões de euros destinados a medidas de cibersegurança no âmbito do Plano Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

O objetivo passa por proteger os sistemas digitais do Estado, melhorar a capacidade de resposta a ciberataques, preparar as instituições para situações de crise e reforçar as competências das organizações na área da segurança informática.

O anúncio foi destacado pelo Governo na sequência da conferência Future of Cyber.

Orçamento do GNS/CNCS mais do que duplicou

Um dos dados em destaque é o crescimento do orçamento do Gabinete Nacional de Segurança (GNS), que integra o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

Segundo os valores divulgados pelo Governo, o orçamento passou de aproximadamente 24 milhões de euros em 2024 para cerca de 58 milhões de euros em 2026.

O PTRR contempla várias medidas destinadas a reforçar a segurança digital nacional. Entre as principais verbas previstas encontram-se:

Área de investimentoMontante
Cibersegurança e resiliência digital do Estado225 milhões €
Estratégia Nacional de Segurança no Ciberespaço18 milhões €
Formação e capacitação dos setores privado e social20 milhões €
Total263 milhões €

O investimento de 225 milhões de euros destina-se, nomeadamente, à proteção de sistemas, redes e dados críticos, à modernização de infraestruturas e ao desenvolvimento de capacidades de prevenção, deteção, resposta e recuperação perante incidentes.

Estão também previstos reforços dos centros de operação de segurança (SOC), da gestão de vulnerabilidades e das capacidades de recuperação de sistemas.

Já os 20 milhões de euros destinados à formação e capacitação pretendem apoiar empresas, particularmente PME, e entidades do setor social, através de iniciativas de sensibilização, treino e desenvolvimento de competências.

A cibersegurança é cada vez mais estratégica

O reforço do investimento surge num contexto de crescente sofisticação dos ciberataques, de maior utilização da inteligência artificial e de digitalização dos serviços públicos e das empresas.

Mais do que investir em tecnologia, Portugal pretende reforçar a capacidade de antecipar ameaças, responder a incidentes e garantir a continuidade dos serviços essenciais.

O desafio será agora transformar os investimentos anunciados em capacidades efetivas de proteção e resiliência digital.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Cibersegurança

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