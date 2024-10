Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Yazoo - Don't Go

Yazoo (conhecido nos Estados Unidos como Yaz) foi uma dupla britânica de synth-pop, formada em Basildon, Essex. Eles tiveram algumas músicas no Top 10 britânico no início da década de 1980. Foi formada no final de 1981, pelo ex-integrante dos Depeche Mode, o compositor Vince Clarke (sintetizador) e a cantora Alison Moyet (vocal), assinando pelo selo Mute Records, no Reino Unido.

O single de estreia "Only You" (o lado B tinha o hit "Situation"), foi lançado em 15 de março de 1982 e alcançou a posição n.° 2 nos tops. O segundo single, "Dont Go" também foi um grande sucesso, atingindo 1.º lugar nos tops de dance americana e 3.ª posição nos tops do Reino Unido. Yazoo lançaram apenas dois álbuns de estúdio: Upstairs at Eric's, em 1982, e You and Me Both, em 1983. No Brasil a música a Situation foi lançada em 1982 no LP do disco que foi tema da novela Sol de Verão. Pouco depois, Moyet e Clarke decidiram romper com a dupla. Moyet seguiu uma carreira solo, enquanto Clarke fundou o The Assembly (com o produtor Eric Radcliffe) e, logo depois, os Erasure, outra dupla de synthpop (desta vez, com o cantor Andy Bell). Os Yazoo reuniram-se em 2008 para uma turné na Europa e nos Estados Unidos com o lançamento de um box set com os maiores sucessos e duas músicas inéditas.

Apesar da curta duração, os Yazoo continaram a influenciar e inspirar muitas bandas de hoje, incluindo LCD Soundsystem, Shiny Toy Guns e Blaqk Audio, entre outros.

