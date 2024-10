Redes: Encaminhamento estático vs Encaminhamento dinâmico

O encaminhamento (muita das vezes referido com routing) é uma das funções essenciais na comunicação entre sistemas, determinando o caminho que um pacote de dados deve seguir para chegar de uma rede a outra. Hoje vamos explicar sucintamente qual a diferença entre encaminhamento estático e encaminhamento dinâmico.

No mundo das comunicações de dados há muitas tecnologias e protocolos que dão suporte a toda a infraestrutura e que simplificam todo o processo de comunicação. Para um utilizador, por exemplo, a tarefa de enviar um e-mail é algo muito simples, no entanto, a nível de infraestrutura, mais concretamente a nível dos routers/encaminhadores, é fundamental que estes consigam encaminhar a informação de uma origem para o destino definido.

Tal como referido, o encaminhamento é uma função de extrema importância no processo de comunicação entre máquinas de redes distintas.

Os routers (ou encaminhadores) são equipamentos ativos de uma rede de dados que permitem a comunicação entre dispositivos de redes diferentes (e também de redes com diferentes tecnologias) e totalmente autónomas.

Os routers funcionam na camada 3 do modelo OSI (ver aqui) e têm a capacidade (com base nos protocolos de encaminhamento (encaminhamento dinâmico), ou rotas estáticas (encaminhamento estático) ou por conhecerem as redes diretamente ligadas) de fazer chegar os pacotes de dados de uma rede de origem a uma determinada rede de destino.

Encaminhamento estático

O encaminhamento estático é normalmente adequado para redes de pequena dimensão, onde o cenário de rede não é complexo e raramente sofre alterações.

O administrador de rede é o responsável pelas rotas que introduz manualmente na tabela de encaminhamento do router, tendo como base o seu conhecimento de toda a infraestrutura da rede de dados.

As rotas estáticas têm prioridade sob as rotas que resultam dos protocolos de encaminhamento dinâmico, uma vez que têm uma distância administrativa menor. Uma vez que as rotas são estáticas, definidas manualmente, estas não se adaptam em caso de existirem alterações da rede.

Características do Encaminhamento estático

Configuração manual

Sem adaptação automática

Baixo overhead

Adequado para redes pequenas

Menos escalável

Distancia Administrativa é um valor que os routers usam para selecionar o melhor caminho quando há duas ou mais que rotas para o mesmo destino. A distância administrativa é o primeiro critério para determinar qual rota usar. Quanto menor o valor da distância administrativa mais confiável o protocolo) . Veja aqui a tabela com a distância administrativa para os diferentes protocolos.

Encaminhamento dinâmico

O encaminhamento dinâmico, ao contrário do encaminhamento estático, é adequado para redes complexas, de grande dimensão, com redundância a nível de caminhos e cuja topologia pode sofrer, com frequência, alterações.

Tal como o nome refere, neste caso os caminhos (rotas) são calculados dinamicamente recorrendo a protocolos de encaminhamento dinâmico que "respondem" e se adaptam a possíveis alterações da rede.

Como desvantagem, o encaminhamento dinâmico resulta também num maior overhead (sobrecarga) no router e também obriga que o Administrador tenha conhecimento do protocolo de encaminhamento a configurar.

Como protocolos de encaminhamento os mais conhecidos são o:

RIP (Routing Information Protocol) na versão 1 e 2, IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

(Routing Information Protocol) na versão 1 e 2, IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) BGP (Border Gateway Protocol).

(Border Gateway Protocol). OSPF...

Características do Encaminhamento dinâmico

Adaptação automática

Maior overhead

Escalabilidade

Maior complexidade

A escolha entre encaminhamento estático e dinâmico depende das necessidades da rede. Redes mais pequenas e mais estáveis tendem a se beneficiar do encaminhamento estático, enquanto redes maiores e mais dinâmicas geralmente é preferível o encaminhamento dinâmico para manter a eficiência e a flexibilidade.