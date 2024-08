Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Just Like Honey - The Jesus And Mary Chain

The Jesus and Mary Chain é uma banda escocesa de rock alternativo formada em 1984, cujas músicas eram compostas pela dupla de irmãos Jim Reid e William Reid. A banda voltou aos palcos em 2007, após uma pausa de oito anos.

Ficaram conhecidos por unir melodias inspiradas no rock dos anos 1960 (The Velvet Underground, Beach Boys, The Who) ao som sujo e distorcido criado com pedais e amplificadores. Os espetáculos ao vivo eram notórios pela indiferença da banda relativamente à plateia. Jim Reid chegava a tocar de costas para o público e alguns espetáculos duravam apenas dez minutos. No fim dos anos 1980, a Universidade Politécnica de Londres foi palco de uma revolta do público contra a banda. Os espetadores com bilhete destruíram o auditório da Universidade, numa onda de violência que expôs os irmãos Reid aos holofotes da imprensa especializada.

A banda serviu de inspiração para o shoegaze.

Em 1999, após uma série de brigas, os irmãos Jim e William Reid anunciariam o fim dos Jesus and Mary Chain.

Mas em abril de 2007 a dupla reuniu-se novamente no festival Coachella, Califórnia. Após um breve espetáculo de pré-estreia na quinta-feira (26), em Pomona, também na Califórnia, os irmãos Reid tocaram por cerca de uma hora no deserto de Índio. Foram uma das atrações da noite de abertura do festival, que também trouxe de volta aos palcos as bandas Happy Mondays e Rage Against the Machine. Num desempenho aclamado pelo público e pela crítica, Jim e William surpreenderam positivamente tocando as principais canções da carreira e até uma faixa inédita. A execução da música "Just Like Honey" contou com a participação especial da atriz Scarlett Johanson na voz de apoio. A canção foi tema do filme "Encontros e Desencontros", dirigido por Sofia Coppola e protagonizado por Scarlett.

