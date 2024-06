Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rúbrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Blister in the sun - Violent Femmes

Violent Femmes é uma banda norte-americana de rock alternativo do pós-punk, formada em Milwaukee, em 1982, por Gordon Gano (vocais e guitarra), Brian Ritchie (baixo) e Victor DeLorenzo (bateria e percussão). Em 1994, Guy Hoffman substitui DeLorenzo. O seu estilo musical inclui influências tão diferentes como folk, country e punk.

O primeiro álbum da banda, Violent Femmes, lançado em 1982, embora com pouco sucesso na época do seu lançamento, atingiu o disco de platina dez anos depois, com músicas como Add It Up, Blister in the Sun, Gone Daddy Gone, Kiss Off, e Please Do Not Go.

