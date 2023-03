Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Twist In My Sobriety - Tanita Tikaram

Tanita Tikaram (Münster, 12 de Agosto de 1969) é uma cantora nascida na antiga Alemanha Ocidental e naturalizada britânica, mais conhecida pelos sucessos Twist in My Sobriety e Cathedral Song, esta última regravada no Brasil por Leandro, Kim (Banda Catedral), Renato Russo (Legião Urbana) e Zélia Duncan. O seu estilo é caracterizado pela sua voz grave, a guitarra acústica e composições poéticas.

Tanita Tikaram nasceu na Alemanha, em Münster. A sua mãe é originária da Malásia e o seu pai, Indo-Fijiano, é um oficial do Exército britânico. A sua família mudou-se para Basingstoke, Inglaterra, quando tinha 12 anos.

Mudou-se para Basingstoke quando se tornou famosa e ainda mora lá. Tanita é irmã do actor Ramon Tikaram. Todas as músicas e letras são de autoria de Tanita Tikaram.

