Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Lady (Hear Me Tonight) - Modjo

Modjo foi um duo francês de música eletrónica house e pop criado pelo produtor Romain Tranchart e por Yann Destagnol (vocalista). Em 2000 o duo obteve sucesso mundial com seu single "Lady (Hear Me Tonight)".

Romain Tranchart (nascido a 9 de junho de 1976, em Paris) mudou-se a com sua família para o México e Argélia, para finalmente viver no Brasil. Lá, ele começou a aprender guitarra, encontrando inspiração através de clássicos do jazz.

Naquela época, ele tornou-se um fã de house music, influenciado pelo DJ Sneak, Ian Pooley e Daft Punk. Lançou o seu primeiro single house como Funk Legacy intitulado "What You're Gonna Do, Baby" na Vertigo Records, em 1998. Mais tarde, ele decidiu entrar na American School of Modern Music, a divisão francesa da Berklee School of Music.

Também em Paris, Yann aprendeu a tocar flauta e clarinete quando era uma criança pequena. À medida que envelhecia, ele ficou profundamente influenciado por The Beatles, The Beach Boys, David Bowie e outros artistas pop. Ele começou a tocar bateria emulando-os. Ele também aprendeu a tocar piano e guitarra. Mais tarde, ele comprou uma máquina de gravação de quatro trilhas e começou a compor e a cantar. Fascinado por vozes mais do que por líderes carismáticos da banda, ele gostava de bandas como Aerosmith, The Police e Queen e ultimamente se tornou um grande fã de divas de R & B.

Depois de ser baterista e, por vezes, vocalista em algumas bandas, ele conheceu Romain em 1998, e assim a parceria nasceu. Os dois começaram rapidamente a gravar e, a partir dessas sessões, veio "Lady (Hear Me Tonight)". O single tem reconhecimento mais tarde, em 2000. É uma "French-flavor" house dance com influências pesadas de pop e disco que contou com uma amostra de Chic da "sopa para One". A música tornou-se a principal preocupação num instante em toda a Europa, e foi seguida por outros singles: "Chillin", "What I Mean" e "No More Tears". A sua versão ao vivo da banda foi nomeada Modjo Band, que viu o duo sendo acompanhados por guitarras, baixo e bateria.

Depois de "No More Tears", eles começaram suas respetivas carreiras solo, com Romain Tranchart remixar músicas de vários artistas como Res ("Meninos de Ouro"), Shaggy ("Sexy Lady"), Mylène Farmer ("California") e pós-produção dos gostos de Everynote de "Once Upon a Time". Yann Destal da Rainha lançou um álbum, intitulado A Grande Azul Scar, alcançando algum sucesso na França.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify