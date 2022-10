Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Blue Jeans - Lana Del Rey

Elizabeth Woolridge Grant (Nova Iorque, 21 de junho de 1985), mais conhecida como Lana Del Rey, é uma cantora, compositora, produtora, modelo e poetisa norte-americana. A sua música tem sido notada pelos críticos por seu especto cinematográfico estilizado, as suas temáticas de romances trágicos, glamour e melancolia, e as suas referências à cultura pop, especialmente a cultura dos Estados Unidos nos anos 1950 e 1960. Indicada a vários prémios Grammy, Globo de Ouro e outros, em 2021, foi nomeada "Artista da Década" no Variety Hitmakers Awards, sendo apresentada como ″uma das cantoras e compositoras mais influentes do século XXI".

Del Rey começou a compor com 18 anos e começou a apresentar-se em bares de Nova Iorque aos 21 anos, assinando seu primeiro contrato de gravação com a 5 Points Records em 2007, lançando o seu primeiro álbum digital, intitulado Lana Del Ray, em janeiro de 2010, que foi removido após a editora não poder mais promover o projeto. Del Rey terminou o seu contrato com a 5 Points Records em abril de 2010, e assinou um contrato de parceria com a Interscope, Polydor e Stranger Records em julho de 2011.

Já havia lançado um extended play intitulado Kill Kill, em 2008, mas não conseguiu sucesso. Usou a sua própria conta no serviço VEVO para divulgar a canção "Video Games" como o primeiro single do seu segundo álbum de estúdio, em outubro de 2011. A canção tornou-se viral na Internet e em pouco tempo, tornou-a reconhecida mundialmente. A 30 de janeiro de 2012, lançou o seu primeiro álbum de estúdio sob o nome artístico Lana Del Rey, intitulado Born to Die, e o seu segundo até aquele momento. Estreou-se na posição #2 na Billboard 200 dos Estados Unidos, e foi o quinto álbum mais vendido de 2012. Após a sua estreia, destacou-se no topo de 18 países europeus através da iTunes Store, gerando sete singles, sendo dois promocionais. Durante a sua ascensão musical em 2012, os seus antigos trabalhos escaparam de forma criminosa na web, incluindo um álbum inédito intitulado Sirens, três extended play e diversas canções não-utilizadas que continuam a vazar até os dias atuais. Um remix do seu quinto single "Summertime Sadness", produzido por Cedric Gervais, obteve o seu mais bem-sucedido resultado na Billboard Hot 100, após um pico de #6 no país.

Del Rey lançou o seu terceiro extended play no último semestre de 2012, uma espécie de relançamento de Born to Die, intitulado Paradise. Ainda no mesmo ano, o álbum original e o seu relançamento totalizaram mais de 2,9 milhões de cópias vendidas, sendo um dos lançamentos mais aguardados do ano. O primeiro single de Paradise, a canção intitulada "Ride", obteve um desempenho considerável nos tops europeus, chegando a #3 no Ultratop, da Bélgica, e #9 no 2M, da Rússia. Cinco dias antes, Del Rey lançou "Blue Velvet" como o primeiro single promocional do projeto. Três das suas faixas foram destaque na sua curta-metragem Tropico, que foi lançada em dezembro de 2013. A artista tem recebido diversas nomeações para prémios musicais, e o álbum Born to Die foi bem recebido pela crítica especializada, deixando-o entre os 50 melhores álbuns de 2012, segundo rankings especializados. O seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Ultraviolence, foi lançado em junho de 2014 e estreou na posição #1 na Billboard 200. Seu primeiro single foi a canção "West Coast" que se teve um bom desepenho nas tabelas musicais mundiais, chegando a #4 no IFPI, da República Checa, e #5 no MegaCharts, dos Países Baixos. Em dezembro de 2014, anunciou que seria a atração principal de uma turné musical ao lado de Courtney Love no verão de 2015.

As músicas de Del Rey destacam-se pelo seu som cinematográfico e suas referências a vários aspetos da cultura pop, e hip-hop norte-americana, trazendo-nos o glamour decadente da década de 1940 de Hollywood e do sonho americano. A cantora descreveu-se como uma "gangsta Nancy Sinatra". Artisticamente, ela afirma ser influenciada pelos, que ela considera, serem os mestres de cada género musical — incluindo Elvis Presley, Amy Winehouse, Nina Simone, Billie Holiday, Janis Joplin, Nirvana, Kurt Cobain, Axl Rose, Bruce Springsteen e Lou Reed —, bem como a poesia de Vladimir Nabokov e Walt Whitman e os filmes noir de David Lynch. Após ficar conhecida no mundo inteiro, a intérprete foi contratada pela empresa de moda Next Model Management, pela empresa multinacional sueca H&M e pela marca de automóveis Jaguar. Em 2014, Del Rey apareceu em diversas listas de revistas e blogs, sendo eleita uma das mulheres mais sexy do mundo. No mesmo ano, a revista FHM colocou-a na 70.ª posição da lista que elegeu as 100 Mulheres mais Sexy do Mundo. Também em 2014, a revista MHM elegeu as 100 Mulheres Mais Belas de 2014, onde aparece em 72°. Em janeiro de 2015 afirmou que o seu quarto álbum de estúdio já estava sendo produzido, e que seria lançado em meados de agosto, intitulando-se Honeymoon. Em 2017, a cantora lançou seu quinto álbum de estúdio, Lust for Life, seguido pelos álbuns subsequentes Norman Fucking Rockwell (2019), Chemtrails Over The Country Club (2021) e Blue Banisters (2021).

