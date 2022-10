Espanha e França vão construir um corredor de hidrogénio verde que unirá os dois países

Apesar dos acertos só serem definidos mais tarde, Espanha e França já acordaram construir um corredor dedicado ao hidrogénio verde. Este unirá os dois países, de Barcelona a Marselha.

O novo corredor de hidrogénio verde dá-se pelo nome de BarMar.

Foi depois de uma reunião entre o primeiro-ministro Pedro Sánchez e António Costa e o Presidente Emmanuel Macron que os três países anunciaram um corredor de hidrogénio verde. Depois de o projeto MidCat ter sido descartado, um gasoduto que ligaria Espanha e França através dos Pirenéus, os países chegaram a um acordo para a construção deste corredor que irá de Barcelona, em Espanha, até Marselha, em França.

Os prazos para os investimentos, o valor associado e a distribuição dos custos serão fixados num outro encontro entre os três representantes, que acontecerá entre 8 e 9 de dezembro, em Alicante.

O Presidente francês Emmanuel Macron está confiante de que o novo corredor de hidrogénio verde terá apoio de fundos europeus, uma vez que se trata de um projeto comunitário que beneficiará outros países, além de Espanha e França.

Vamos trabalhar muito intensamente nas próximas semanas, nós os três, procurando 'desenergizar' a Península Ibérica, e construindo um corredor de energia verde entre Portugal, Espanha e França, e de França para o resto da Europa.

Disse Macron, que, apesar de ser a favor destas interconexões, sempre foi contra o MidCat, porque atravessaria uma área protegida dos Pirenéus.

Este novo corredor de hidrogénio verde BarMar e será mais verde do que o projeto MidCat. Isto, porque este último teria coberto até 40% das importações do gás russo antes da guerra na Ucrânia. Recorde-se que os países europeus e a própria União Europeia estão empenhados em diminuir, ou até mesmo, se possível, acabar, com a dependência relativamente ao gás russo.

Espera-se que este corredor de hidrogénio verde demore mais tempo a ficar operacional do que aquele previsto para o Midcat. No entanto, quando estiver pronto, desempenhará um papel fundamental nos planos europeus de descarbonização.

