Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Sade - Smooth Operator

Sade Adu, nome artístico de Helen Folasade Adu ou simplesmente Sade, pronúncia: (Shadei) OBE (Ibadan, 16 de janeiro de 1959), é uma compositora e cantora de jazz britânica, vocalista da banda Sade.

Nascida na Nigéria, mas criada em Colchester, Inglaterra, para onde foi viver com a sua mãe (britânica) quando esta se separou do seu pai (nigeriano). Cresceu a ouvir mestres do soul como Marvin Gaye, Curtis Mayfield e Donny Hathaway. Apesar dessas influências e mesmo ouvindo no período de sua adolescência, não decidiu dedicar sua vida à música. Tanto que estudou desenho de moda no 'St Martin's Art College'. Porém, rapidamente descobriu que o mundo da moda não lhe permitia um bom equilíbrio entre o gosto de criar e a necessidade de ganhar a vida.

Descobriu o seu talento musical quando aderiu a uma banda formada por alguns dos seus amigos de colégio. Rapidamente passou a ser a vocalista de uma banda de funk latino chamada Pride. Ganhou o gosto por escrever música (foi nesta fase que escreveu o êxito Smooth Operator). Aos 24 anos Helen assumiu-se como membro central de uma nova banda, Sade, formada por ela e pelos membros da então extinta Pride - Stuart Matthewman, Andrew Hale e Paul Spencer Denman.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify