Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Home - Depeche Mode

Depeche Mode é uma banda inglesa de música eletrónica formada em 1980, em Basildon, Essex, na Inglaterra. A banda era inicialmente formada por David Gahan (vocalista), Martin L. Gore (teclista, guitarrista, vocalista e compositor a partir de 1981), Andrew Fletcher (tecladista, baixista) e Vince Clarke (teclista e compositor até 1981). Vince Clarke deixou a banda após o lançamento do álbum de estreia em 1981, tendo formado os duos Yazoo e Erasure. Foi substituído por Alan Wilder, membro de 1982 a 1995. Após a saída de Wilder, os Depeche Mode continuaram a carreira como um trio.

Hoje são considerados uma enorme influência para diversos músicos e bandas de pop e rock atuais como Pet Shop Boys, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins (regravou "Never Let Me Down Again"), Rammstein (regravou "Stripped"), Lacuna Coil (regravou "Enjoy The Silence"), HIM (regravou "Enjoy The Silence"), Placebo (regravou "I Feel You"), Deftones (regravou "Sweetest Perfection" e "To Have And To Hold"), Linkin Park, Coldplay, The Killers e Marilyn Manson (regravou "Personal Jesus"). Além de ser bastante notória a sua grande quantidade de fãs ilustres, como os próprios Manson e Trent Reznor (NIN), Johnny Cash (regravou "Personal Jesus"), Robert Smith e Sonata Arctica (regravaram "World In My Eyes"), Tori Amos (regravou "Enjoy The Silence" e "Personal Jesus"), Scott Weiland, Amy Lee, Shakira, Lady Gaga, The Ting Tings, In Flames (regravou "Everything Counts").

Os Depeche Mode tiveram 50 canções no UK Singles Chart e dezessete álbuns no top 10 do Reino Unido; já venderam mais de 100 milhões de gravações ao redor do mundo. Q incluiu a banda na lista de "50 bandas que mudaram o mundo!". Os Depeche Mode também ficaram na posição 98 na lista da VH1 dos "100 melhores artistas de todos os tempos". Em dezembro de 2016, a Billboard nomeou os Depeche Mode o 10º artista de clubes de dança mais famoso de todos os tempos. Eles entraram para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2020.

A 26 de maio de 2022 a banda anunciou o falecimento de Andy Fletcher. A causa da morte não foi divulgada.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify