Pplware Classics…

The Rolling Stones - Sympathy For The Devil

The Rolling Stones é uma banda de rock britânica formada em Londres no ano de 1962, considerada um dos maiores, mais antigos e mais bem sucedidos grupos musicais de todos os tempos. Ao lado dos Beatles, são considerados a banda mais importante da chamada Invasão Britânica, ocorrida nos anos 1960. A banda e os seus membros ocuparam uma posição de destaque nas mudanças musicais e comportamentais dos anos 1960 e são frequentemente relacionados com a contracultura, rebeldia e juventude da época.

Os Rolling Stones são um dos grupos musicais mais bem sucedidos da história e venderam mais de 250 milhões de álbuns no mundo inteiro.

Até o ano de 2007, quatro das cinco turnés musicais de maior lucro e bilheteira de todos os tempos eram dos Stones. A turné mais lucrativa da banda é "A Bigger Bang Tour", que durou de 2005 a 2007 e arrecadou o incrível valor de $ 558 255 524 dólares. Durante esta turné, a banda realizou um concerto gratuito nas areias da praia de Copacabana, no dia 18 de fevereiro de 2006 na cidade do Rio de Janeiro. Mais de 2 milhões de pessoas compareceram ao concerto, que está listado no Livro dos Recordes como o concerto gratuito com maior público realizado por uma única banda, de sempre.

