Pplware Classics…

This Is Not A Love Song - Public Image Limited

Public Image Ltd, também referida como P.I.L. ou PIL, é uma banda de pós-punk britânica formada pelo cantor John Lydon, o guitarrista Keith Levene, o baixista Jah Wobble e o baterista Jim Walker. A formação da banda mudou muito ao longo do tempo; Lydon é o único membro constante.

Após a sua saída dos Sex Pistols em janeiro de 1978, Lydon estava ansioso para prosseguir um projeto mais experimental "anti-rock" e formou os PiL. Naquele ano os PIL lançaram o seu álbum de estreia First Issue (1978), criando um som abrasivo e pesado que se baseou no dub, noise, rock progressivo e disco. O segundo álbum dos PIL Metal Box (1979) expandiu ainda mais o seu som para o avant-garde e é frequentemente considerado como um dos álbuns mais importantes da era pós-punk.

Em 1984, tanto Levene quanto Wobble haviam partido e o grupo era efetivamente um veículo solo para Lydon, que se moveu em direção a um som mais acessível com o álbum comercialmente bem-sucedido This Is What You Want ... This Is What You Get (1984) e Album (1986). Depois de um hiato no final dos anos 1990, Lydon reformou o grupo em 2009 e lançou vários álbuns, mais recentemente What the World Needs Now... (2015).

