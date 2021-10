Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Human Behaviour - Björk

Björk Guðmundsdóttir (Reykjavík, 21 de novembro de 1965), conhecida simplesmente por Björk (oficialmente estilizado como björk), é uma influente cantora e compositora islandesa, vencedora do Polar Music Prize, conhecido como o "Prémio Nobel da Música". Björk também é atriz, instrumentista e produtora musical. Já lançou nove álbuns de estúdio e duas bandas sonoras. O seu estilo musical eclético alcançou o reconhecimento popular, e este inclui rock, jazz, música eletrónica, clássica e folclórica. A sua voz também tem sido aclamada por suas qualidades distintivas e incomuns.

Os seus singles da década de 1990, “It's Oh So Quiet”, “Army of Me” e "Hyperballad” foram estabelecidos no Top 10 Britânico. A sua editora, One Little Indian, revelou que ela tinha vendido mais de 20 milhões de álbuns em todo o mundo. O seu trabalho tem sido aclamado pela crítica. Ganhou cinco prémios BRIT Awards, quatro MTV Video Music Awards, um MOJO Awards, três UK Music Video Awards e, em particular, ela recebeu, em 2010, o Polar Music Prize da Royal Swedish Academy of Music, em reconhecimento por sua "música profundamente pessoal e letras de músicas, os seus arranjos precisos e a sua voz única".

Além disso, Björk foi indicada para 13 prémios Grammy, um Óscar e dois Globos de Ouro. Por sua atuação em Dançando no Escuro, filme vencedor da Palma de Ouro, Björk ganhou o Prémio de melhor atriz no Festival de Cannes de 2000. Ela foi classificada na trigésima sexta no VH1's "As 100 Maiores Mulheres do Rock and Roll" e oitava posição na MTV "22 Melhores Vozes na Música".

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify