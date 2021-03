Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

My Favourite Game – The Cardigans

The Cardigans é um grupo sueco de indie pop/pop rock.

Criada em 1992, atingiu o seu sucesso em 1994, com o single Rise and Shine. Logo de seguida, assinaram contrato para a gravação do seu primeiro CD, Emmerdale. O álbum seguinte, Life, de 1995, foi sucesso de público e crítica com a canção Carnival e a partir daí, os The Cardigans tornaram-se uma banda de prestígio.

Foi com lançamento do First Band on the Moon, de 1996, com o hit Lovefool, que fez parte da trilha sonora de Romeo + Juliet, do diretor Baz Luhrmann em 1997, que a banda alcançou o primeiro lugar das paradas europeias e americanas, tendo vendido dois milhões e meio de cópias pelo mundo.

O quarto álbum, Gran Turismo, veio diferente, introspetivo e eletrónico, mudando a imagem do The Cardigans. Erase and Rewind, My Favourite Game e Hanging Around foram os destaques. Após um longo tempo sumidos, é lançado Long Gone Before Daylight em 2003, e a trupe sueca volta mais uma vez diferente, com um material quase acústico, que pouco tinha a ver com os outros já feitos. 2005 trouxe o sexto e último álbum, Super Extra Gravity, mais uma vez aplaudido pela crítica e de pouca repercussão popular, assim como o seu antecessor.

Em janeiro de 2008 foi lançada a coletânea dupla Best of, com 46 faixas que incluíam as primeiras versões nunca lançadas de algumas canções, bem como antigas faixas nunca gravadas oficialmente

