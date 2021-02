Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Robot Rock – Daft Punk

Daft Punk foi uma dupla francesa de música eletrónica formada em 1993, em Paris, França, por Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter. Eles alcançaram uma popularidade significativa no final dos anos 1990 como parte do movimento french house. Nos anos seguintes, consolidaram o sucesso combinando elementos de house com synthpop, disco, rock e techno. A dupla também tem créditos pela produção de canções consideradas essenciais no panorama da french house. Entre 1996 e 2008, a sua carreira musical foi gerida por Pedro Winter (Busy P), chefe da editora Ed Banger Records.

No início da sua carreira, os dois membros dos Daft Punk integraram a banda Darlin’, projeto influenciado pela sonoridade dos Beach Boys e Rolling Stones, mas rapidamente dissolvido. Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter formaram então os Daft Punk, vindo a lançar em 1997 o seu aclamado álbum de estreia, Homework. Em 2001 foi lançado com ainda maior sucesso o segundo trabalho, Discovery, contendo os singles “One More Time”, “Digital Love” e “Harder, Better, Faster, Stronger”.Em março de 2005 a dupla lançou o álbum Human After All, e apesar de algumas críticas terem afirmado que o som era repetitivo, isso não impediu o sucesso dos hits “Robot Rock” e “Technologic” nas tabelas do Reino Unido. Em 2006, iniciaram uma turné que se prolongou até 2007, originando o álbum ao vivo Alive 2007, que foi premiado com um Grammy na categoria “Melhor Álbum de música Eletrônica/Dance”. A dupla compôs ainda a banda sonora para o filme Tron: Legacy, lançada em álbum de mesmo nome em 2010.

Em 2013, a banda lançou o álbum Random Access Memories, do qual destaca-se a música “Get Lucky”, uma parceria com o músico Pharrell Williams.

A dupla foi reconhecida por apresentar elaborados espetáculos ao vivo, nos quais os diversos elementos e efeitos visuais são incorporados em sincronia com as suas produções musicais, bem como por usarem trajes ornamentados com temas robóticos, tanto em público quanto no palco.

