70% dos utilizadores do Spotify praticam exercício. E a plataforma trouxe uma novidade

O Spotify está a transformar a sua plataforma num centro de serviços completo, integrando agora conteúdos de fitness. Esta nova funcionalidade procura oferecer uma experiência de treino personalizada sem que o utilizador tenha de sair da aplicação.

Spotify agora também é uma aplicação de fitness

A empresa sueca esclareceu que, embora a maioria das aulas esteja disponível em inglês, já existem diversas opções em espanhol e alemão. Tal como acontece com a música e com os podcasts, o Spotify permite que o utilizador alterne entre diferentes equipamentos durante os seus treinos.

Desta forma, é possível iniciar um vídeo de exercício na televisão e transitar para uma versão apenas de áudio no telemóvel ou numa coluna inteligente. Refira-se ainda que existe a funcionalidade de descarregar os conteúdos para uma utilização posterior em modo offline.

Esta aposta no setor do fitness pode parecer uma mudança de direção inesperada, mas a marca revela que cerca de 70% dos seus clientes Premium praticam exercício físico mensalmente.

Além disso, os conteúdos de treino figuram entre os casos de utilização mais populares da ferramenta de listas de reprodução inteligentes. O Spotify tem vindo a expandir o seu catálogo de serviços de forma consistente, tendo recentemente facilitado a aquisição de livros físicos e a criação de conversas de grupo entre os utilizadores.

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