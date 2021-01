Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Word Up! – Korn

Korn (estilizado como KoRn ou KoЯn) é uma banda de nu metal de Bakersfield, Califórnia. Frequentemente têm o crédito de ser os pioneiros do género nu metal e ter inspirado a onda de nu metal, metal alternativo e influenciado bandas de rapcore no meio dos anos 1990 e começo do século XXI, ajudando, em particular, Limp Bizkit (banda que foi descoberta pelos Korn) e juntos disseminaram o nu metal pelo mundo todo.

Desde o lançamento do primeiro álbum Korn em 1994, a banda já vendeu mais de 40 milhões de discos no mundo inteiro, o que faz com que os Korn sejam uma das bandas de metal mais bem sucedidas das últimas décadas. A banda possui sete álbuns que atingiram certificação de platina nos EUA, e dez estreias consecutivas no top 10 do Billboard 200, tendo atingido o topo dos top musical com os discos Follow the Leader e Issues. Até ao momento, os Korn já tiveram 7 nomeações para o Grammy Awards, tendo ganho 2 vezes. O seu álbum de estúdio mais recente é The Nothing, lançado em setembro de 2019.

A banda também fez uma aparição num episódio especial de halloween na série South Park, onde são convidados a cantar no festival que estava a ser realizado na cidade e ajudam a resolver o mistério do desaparecimento da avó morta de Kyle e a aparição de fantasmas piratas.

