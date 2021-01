Restaurante transmite na Internet confeção das refeições para Take-Away

Já pensou ver o seu prato a ser confecionado através da internet? Os restaurantes estão fechados, os bancos do jardim com uma fita da proteção civil para que ninguém se sente e muito mais mudou.

Em tempos de crise não podemos ficar parados! É preciso ganhar forças e aproveitar as oportunidades. Em Aveiro, além do serviço de Take-Away, um restaurante passou a transmitir na internet a confeção das refeições.

Transmissão na Internet garante confiança dos clientes…

Os tempos são de adaptação e de aproveitar as oportunidades que são possíveis. Os restaurantes estão “fechados”, mas podem ter serviço de Take-Away. Sendo que todos podem ter este tipo de serviço, à que ir mais longe e oferecer mais. Em Aveiro, um restaurante com cozinha de autor mudou o menu, deixou de empratar e passou a colocar em caixas os pedidos para o take-away. Até aqui tudo normal.

No entanto, para que os clientes tenham a máxima confiança no serviço, o restaurante passou a transmitir na Internet a confeção das refeições. Nas redes sociais é possível acompanhar a confeção de cada refeição. A pequena janela que permite ver da sala para a cozinha abre-se agora para as redes sociais.

Com este conceito, que usa a Internet, mais concretamente as redes sociais, o kitchen live aproxima clientes e restaurante nesta fase de distâncias. A casa é conhecida, em Aveiro, pelo fine dining, a cozinha de autor.

De acordo com o responsável pelo restaurante, a faturação mensal teve uma quebra a rondar os 40%. O serviço de take away nem traz alívio financeiro. No entanto, os proprietários acreditam que a reinvenção e a resiliência são também um investimento no futuro do negócio, após a pandemia.

Esta é uma ideia que pode ser aproveitada por muitos outros restaurantes. Em tempos de “take-away”, há outras ideias que se podem colocar em funcionamento no sentido de garantir a máxima confiança do cliente.