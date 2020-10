Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Jump – Van Halen

Van Halen foi uma banda de hard rock norte-americana formada em 1972. Foi fundada pelos irmãos Eddie Van Halen e Alex Van Halen, que mais tarde juntou o cantor David Lee Roth e o baixista Michael Anthony. Os Van Halen rapidamente chegaram à fama com seu primeiro álbum com o mesmo nome em 1978, e é amplamente considerada como um marco nas vendas de rock nos EUA, ocupando a 19ª posição na lista dos maiores vendedores de discos nos Estados Unidos, com 56 milhões e meio de vendas. A banda logrou 13 singles a chegarem ao topo do Hot Mainstream Rock Tracks, um recorde que perdurou até 2018. É também uma das cinco bandas de rock a ter dois de seus discos certificados com o Disco de Diamante nos Estados Unidos (Van Halen e 1984, respectivamente). Até ao momento, vendeu mais de 90 milhões de cópias de discos mundialmente.

Além de ser reconhecida pelo sucesso, a banda é conhecida pelo drama da saída de antigos membros. As saídas múltiplas dos vocalistas David Lee Roth, Sammy Hagar e Gary Cherone foram envoltas em controvérsia e cobertura da imprensa, incluindo numerosas declarações que chocam entre os cantores e a banda. Depois da turné de 2004 com Hagar, a banda entrou em um hiato público até Setembro de 2007, quando o baixista Wolfgang Van Halen (filho de Eddie) foi confirmado e rumores de que Roth voltaria a banda, ambos os eventos coincidindo com a chegada ao Rock and Roll Hall of Fame em 12 de março de 2007. Após anos de especulações, Van Halen voltou a uma turné com Roth na América do Norte em 2007 e em 2008.

Em 2012, a banda iniciou nova turné e lançou seu primeiro disco em 14 anos, (e primeiro com o vocalista Lee Roth desde 1984) A Different Kind of Truth. O canal VH1 colocou-os no 7º lugar na sua lista dos 100 maiores artistas de hard rock de todos os tempos. Em 1992 eles venceram o prémio Grammy na categoria “Best Hard Rock Performance” com o álbum For Unlawful Carnal Knowledge.

