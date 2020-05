Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

More Than A Feeling – Boston

Boston é uma banda americana de hard rock que atingiu sucesso notável nas décadas de 1970 e 1980. Centrado no multi-instrumentista fundador e líder Tom Scholz, a banda é um marco das listas de rádio classic rock.

A banda é mais conhecida pelos singles More Than a Feeling, Peace of Mind, Rock And Roll Band, Foreplay/Long Time, Don’t Look Back, Smokin’, Amanda e I need your love, Feelin’ Satisfied. Já venderam aproximadamente 32 milhões de discos.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify