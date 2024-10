Estudo afirma: ouvir música enquanto trabalha pode melhorar as capacidades cognitivas

Há muito que a música é considerada uma ferramenta poderosa para melhorar o humor, a criatividade e a concentração. Mas sabia que o tipo de música que ouve enquanto trabalha pode ter um impacto direto nas suas capacidades cognitivas e na sua produtividade? Estudos recentes demonstram que podem aumentar a concentração.

Ouvir música ajuda-o a concentrar-se... se for a correta

Friedrich Nietzsche afirmou uma vez que "a vida sem música seria um erro", um sentimento que é partilhado por uma parte significativa da população, tal como destacado pelos inquéritos do Statista. Quase metade dos inquiridos dizem que gostam de ouvir música durante as atividades diárias, como as tarefas domésticas ou a condução.

Pesquisas recentes, incluindo um estudo do Georgia Institute of Technology, enfatizam que o impacto da música na produtividade e na memória depende da previsibilidade e da novidade da mesma. As melodias familiares podem melhorar a atenção sustentada, crucial para tarefas que exigem concentração, enquanto a música com mudanças inesperadas pode aumentar o estado de alerta e a capacidade de resolução de problemas.

O compositor Yiren Ren, coautor do estudo, observa que a música influencia profundamente os estados emocionais e os processos de memória. No entanto, a componente emocional da música complica qualquer consenso firme sobre os seus efeitos na produtividade.

As conclusões de Ren alinham-se com a investigação do Departamento de Psicologia da Goldsmiths, Universidade de Londres, que também sublinha a diferença de desempenho quando os participantes estão familiarizados com a música de fundo e quando não estão.

Para otimizar o desempenho nas tarefas, os neurocientistas recomendam que se adapte a lista de reprodução à tarefa em causa. Tarefas que exigem atenção sustentada e criatividade, como a análise de relatórios ou e-mails, beneficiam de música instrumental ou músicas em línguas desconhecidas, minimizando a distração do conteúdo lírico.

Em contrapartida, as tarefas de rotina podem beneficiar de música com ritmos dinâmicos e tempos mais rápidos, mantendo a energia e a motivação.

O impacto da música nas tarefas cognitivas varia muito em função das preferências individuais e das exigências específicas da tarefa. A compreensão desta dinâmica pode ajudar as pessoas a tirar partido da música de forma eficaz para aumentar a produtividade e a concentração em vários ambientes de trabalho.

