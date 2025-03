Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Indo além das séries e dos filmes, é, também, cada vez mais difícil acompanhar o fluxo de documentários que têm surgido, a abordar os mais variados temas. A sugestão de hoje pode ser verdadeiramente atual!

After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News | 7/10 ⭐

Num momento de tensão mundial, com os Estados Unidos a preencherem as manchetes, diariamente, este documentário pode ser tão atual quanto era, em 2020, aquando do seu lançamento.

Na era das redes sociais, After Truth analisa o fenómeno ascendente das "notícias falsas", nos Estados Unidos, focando-se nas consequências reais que a desinformação, as teorias da conspiração e as notícias falsas têm para o cidadão comum.

