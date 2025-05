Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Numa sugestão para os verdadeiros entusiastas tecnológicos, trazemos um documentário que, embora com alguns anos, não deixa de ser interessante.

The Code: Story of Linux | 7,4/10 ⭐

A tecnologia já evoluiu e avançou, com os profissionais, os entusiastas e o público a conhecerem muito mais do que imaginaram há 10 ou 20 anos.

Ainda assim, daqueles que poderiam ser os primórdios da revolução tecnológica que ainda estamos a viver, recordamos um documentário.

Disponível no YouTube, o conteúdo finlandês, em língua inglesa, aborda o GNU/Linux, e conta com a participação de algumas das pessoas mais influentes do movimento free and open-source software (FOSS).

The Code: Story of Linux