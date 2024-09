Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A série de hoje é leve e promete entreter.

Nem todas as séries têm de ser cientificamente intrigantes. Com uma pitada de ficção científica e mistério, esta comédia pode servir para um bom serão.

Projetada para a televisão pelo guionista de Family Guy, Chris Sheridan, a série é baseada na série de BD de Peter Hogan e Steve Parkhouse, e está disponível na SYFY Portugal.

Resident Alien | 8,1/10 ⭐

Harry é um alienígena que aterra no planeta Terra e decide assumir a identidade de um médico de uma pequena cidade do Colorado.

Ao longo do tempo de convivência com os humanos, depara-se com um dilema moral: valerá a pena cumprir a sua missão secreta na Terra e salvar a humanidade?

Resident Alien