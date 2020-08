Estas são as estreias de séries e filmes na Netflix para setembro

A Netflix é a plataforma de streaming mais utilizada pelos nossos leitores. O serviço oferece uma basta e diversa quantidade de conteúdos de forma a responder assim aos interesses dos diferentes utilizadores.

Já é conhecida a lista das estreias de séries e filmes na Netflix para o mês de setembro, venha então conhecê-la!

Setembro está quase aí à porta e com ele muitas novidades chegam à Netflix que, por conseguinte, vão com certeza agarrar os espetadores ao ecrã! Não perca nenhuma nenhuma estreia e anote já na sua agenda as seguintes datas!

Dia 1 – LadyBird

Uma adolescente destemida que vive em Sacramento, na Califórnia, lida com os desafios do amor, da família e ainda da autodescoberta enquanto sonha com um futuro fora dali.

O filme vai estrear no primeiro dia de setembro.

Lady Bird

Dia 2 – Chef’s Table BBQ

A série nomeada para os Emmy mergulha no mundo suculento e fumado dos churrascos, e visita aclamados chefes e mestres dos churrascos nos EUA, na Austrália e no México.

Se gosta de gastronomia e culinária, então não pode perder o primeiro volume desta série Netflix que tem estreia marcada para o dia 2 de setembro.

Chie’s Table BBQ

Dia 3 – Young Wallander

Nesta história da origem da popular personagem, a instabilidade civil gerada por um crime de ódio leva a que Kurt Wallander passe de polícia novato a inspetor num ápice.

Dia 3 de setembro estreia assim a primeira temporada desta série original Netflix.

Young Wallander

Dia 4 – Away

A comandante Emma Green deixa para trás o marido e a filha para liderar uma tripulação internacional numa perigosa missão de três anos a Marte.

Esta série Netflix estreia já no próximo dia 4 de setembro.

Away

Dia 4 – Tudo Acaba Agora

Nada é o que parece quando uma mulher vai com o novo namorado, em relação ao qual tem algumas reservas, para a quinta remota dos pais dele.

Este é um filme Netflix que pode ver a partir do dia 4 de setembro.

Tudo Acaba Agora

Dia 16 – Sempre o Diabo

Neste conto gótico de suspense e sedução no Midwest dos EUA, um jovem (Tom Holland) dedica-se a proteger quem ama das diversas personagens sinistras que o rodeiam.

O filme é um original Netfliz e tem então estreia agendada para dia 16 de setembro.

Sempre o Diabo

Dia 16 – The Paramedic

Após o acidente que o deixou numa cadeira de rodas, Ángel decide vingar-se de todos os que o traíram, sobretudo da mulher que o abandonou quando ele mais precisava dela.

Dia 16 marca a estreia deste filme Netflix.

The Paramedic

Dia 16 – Baby – Temporada Final

Fartas das suas famílias e colegas de escola, duas adolescentes de um bairro rico de Roma começam a viver uma vida dupla no submundo da cidade.

Esta série Netflix conta já com duas temporadas, sendo que uma última vai estrear dia 16 de setembro.

Baby

Dia 18 – Ratched

Em 1947 Mildred Ratched começa a trabalhar como enfermeira num hospital psiquiátrico, no entanto esconde uma sombria personalidade.

Pode começar a ver esta série Netflix já a partir do dia 18 de setembro.

Ratched

Dia 23 – Enola Holmes

Quando a sua mãe desaparece no seu aniversário de 16 anos, Enola procura a ajuda dos seus irmãos mais velhos. Mas assim que ela percebe que eles estão menos interessados em resolver o caso do que mandá-la para o internato, Enola faz a única coisa que uma garota inteligente e destemida em 1880 faria. Foge para Londres para encontrar a sua mãe. Mas vê-se envolvida no meio de uma conspiração que pode alterar o rumo da história política

Dia 23 marca a estreia deste filme Netflix.

Enola Holmes

Dia 30 – The Boys in the Band

Um grupo de homens gays encontra-se num apartamento em Nova York para a festa de aniversário de um amigo. Mas depois das bebidas e da música, a noite expõe os sentimentos e verdades dolorosas.

Este filme Netflix conta com a participação de Jim Parsons, o icónico Sheldon de Big Bang Theory, e estreia no último dia do mês de setembro.

The Boys in the Band

Qual destes estreias está curioso para ver?