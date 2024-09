Batman é oficialmente o primeiro super-herói a ter uma estrela na Hollywood Walk of Fame

Não é a primeira personagem fictícia a ter uma estrela na Hollywood Walk of Fame. Contudo, Batman é o primeiro super-herói a receber a honra.

A Walk of Fame já conta com as estrelas de algumas personagens fictícias icónicas, como Bugs Bunny, Cocas e Mickey Mouse. Contudo, o Batman será o primeiro super-herói - fictício, claro - juntar-se.

A estrela do Batman será adicionada à famosa avenida na quinta-feira, dia 26 de setembro; é a 2790.ª estrela.

Batman juntar-se-á a grandes nomes do cinema

De acordo com um comunicado de imprensa da DC, o presidente, editor e diretor criativo da DC, Jim Lee, bem como a vice-presidente sénior e diretora-geral da DC, Anne DePies, estarão presentes no evento. Ao lado deles estará o próprio Batman.

Além disso, o "Batman receberá o título do Guinness World Records para o primeiro super-herói com uma estrela na Hollywood Walk of Fame", o mais recente recorde mundial do Guinness a ser atribuído à personagem, além de ser "a personagem de banda desenhada mais adaptada" em filmes de ação ao vivo, entre outros.

Esta novidade deixou os fãs ao rubro:

Em colaboração com a Funko, terá lugar um evento para fãs durante todo o dia 26 de setembro, em paralelo com a cerimónia da Walk of Fame em Hollywood, na Funko Hollywood [...] Jim Lee participará numa sessão de autógrafos exclusiva de uma hora para os fãs do Batman na Funko Hollywood [...]

O mesmo comunicado de imprensa refere que "os Arquivos da Warner Bros. também irão apresentar um museu pop-up com fatos e adereços da história do Batman no cinema e na televisão na Funko Hollywood. Adereços autênticos, fatos icónicos - e algumas surpresas - darão ao público uma oportunidade rara de apreciar peças da história cinematográfica do Batman de perto e em pessoa. Mais pormenores serão anunciados em breve".