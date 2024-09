Revelado o design do Xiaomi Trifold! Assim será o tri-dobrável da marca

A Huawei já apresentou o seu, e agora a Xiaomi também quer entrar na corrida. A empresa asiática está a trabalhar num tri-dobrável que poderia ser lançado no mercado e, embora não haja muitos detalhes sobre ele, o seu design já foi revelado numa nova patente.

Revelado o design desta máquina

A patente foi registada na Administração Nacional da Propriedade Intelectual da China, ou CNIPA, e foi revelada pela 91Mobiles - que mostra esquemas do dispositivo em diferentes ângulos. O tri-dobrável da Xiaomi terá uma traseira semelhante à de outros smartphones, com uma câmara tripla localizada no centro.

A parte frontal, por outro lado, será completamente diferente de outros smartphones dobráveis. Não terá um ecrã exterior e um ecrã interior, mas terá um único painel que se dobra em três.

Por outras palavras, o ecrã dobrável da Xiaomi vai esticar-se até certo ponto, revelando um painel maior. O utilizador também poderá escolher o seu tamanho, dependendo se dobra ou não as três áreas diferentes do ecrã.

Embora um smartphone tri-dobrável como este da Xiaomi possa ser um exagero, a verdade é que pode ter utilizações muito interessantes. Uma delas é a possibilidade de abrir diferentes aplicações ao mesmo tempo, o que fará com que cada uma delas tenha um tamanho semelhante ao de um smartphone convencional.

Poderá também ser utilizado para visualizar conteúdos multimédia em ecrã inteiro, recriando um tamanho semelhante ao de um tablet. As dimensões do ecrã, no entanto, ainda não são conhecidas.

Tri-dobrável da Xiaomi traz grande vantagem sobre o da Huawei

De momento, não há detalhes sobre as especificações do primeiro tri-dobrável da Xiaomi. Espera-se que o smartphone seja comercializado sob a gama MIX, que se destaca por oferecer caraterísticas um pouco mais inovadoras em comparação com outros smartphones da marca. Ao contrário do Huawei Mate XT Ultimate Design, que só estará disponível na China, este poderá estrear-se globalmente.

Se assim for, seria o primeiro smartphone com um ecrã triplo a chegar à Europa. Também virá com Android como sistema operativo e, claro, sob HyperOS, a camada de personalização que a empresa inclui em todos os seus smartphones.

De qualquer forma, ainda é muito cedo para dizer se o tri-dobrável da Xiaomi será realmente lançado no mercado ou se permanecerá simplesmente uma patente ou um smartphone conceptual.

