66% considera que os pais devem proibir as crianças de verem Squid Game

Squid Game é a série do momento e toda a gente já ouviu pelo menos falar deste novo vício da Netflix. No entanto a série também tem estado envolta em polémica dada a violência psicológica que emite e nos efeitos que poderá provocar nos espetadores, especialmente nos mais novos.

Neste sentido, na passada questionámos os nossos leitores sobre se deveriam ou não os pais proibir as crianças de verem a série Squid Game. Conheça todos os resultados.

Devem os pais proibir as crianças de verem a série Squid Game?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.200 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se que a maioria dos leitores, com 66% dos votos, considera que os pais devem proibir as crianças de verem Squid Game. (1.462 votos).

Por sua vez, apenas os restantes 34% respondeu que os pais não devem proibir os mais novos de verem a nova série da Netflix. (738 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

A série Squid Game estreou na Netflix no dia 17 de setembro. Este é um conteúdo original da plataforma de streaming, criado em 2021 e envolve centenas de jogadores falidos que aceitam um estranho convite para competir em jogos infantis. O prémio que os espera é tentador, mas as consequências são fatais.

A série está aconselhada para ser visualizado por maiores de 16 anos. No entanto, sabemos que há crianças e jovens bem mais novos do que essa faixa etária que já viram pelo menos algumas partes da série. No entanto as autoridades dizem estar atentas ao fenómeno e aos eventuais efeitos na segurança dos mais novos.

