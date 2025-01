Tesla revela resultados dececionantes no trimestre e quebra nas entregas de automóveis

Os resultados financeiros da Tesla geram sempre muito interesse, por esta ser o padrão do que se espera de uma fabricante automóvel da nova geração. Os seus números têm sido impressionantes nos últimos anos, mas com um abrandamento generalizado. Agora, a marca revelou resultados dececionantes no trimestre e uma quebra geral nas entregas de automóveis.

A Tesla divulgou nesta quarta-feira os lucros para o quarto trimestre de 2024, coroando um ano pouco positivo para as vendas da empresa, mas excelente para o preço das suas ações. A fabricante automóvel registou 25,71 mil milhões de dólares em receitas, um pouco abaixo das previsões dos analistas de que a receita seria de 27,22 mil milhões de dólares.

A fabricante de automóveis elétricos de Elon Musk tem lutado nos últimos anos para competir com alternativas mais baratas aos seus veículos elétricos de concorrentes como a chinesa BYD. Esta fabricante ultrapassou a Tesla no último trimestre de 2023 para se tornar o maior fabricante mundial de veículos elétricos. A Tesla recuperou o primeiro lugar nos primeiros três trimestres de 2024, graças a cortes de preços.

No seu relatório financeiro divulgado, a Tesla reportou 495.570 entregas no quarto trimestre e 1,8 milhões no ano completo. Este é o primeiro declínio anual da empresa, que se segue a um ano em que não conseguiu cumprir repetidamente as metas trimestrais de entrega em 2024.

Os subsídios europeus aos automóveis elétricos diminuíram, prejudicando a Tesla neste mercado, onde os registos de carros da Tesla em outubro caíram 24%. Alguns analistas de Wall Street esperam que a procura por Teslas aumente após a Reserva Federal dos EUA ter cortado as taxas de juro.

Os números de entregas dececionantes da Tesla apontam para o fracasso das suas ofertas em atrair novos clientes no ano passado. A Cybertruck, lançada em novembro de 2023 após longos atrasos e custando cerca de 80.000 dólares, produziu números de vendas que não compensaram o declínio da procura pelos modelos mais antigos da Tesla.

No entanto, o preço das ações da Tesla subiu mais de 100% no ano passado, subindo 75% apenas nos últimos seis meses. A proximidade de Musk com Donald Trump aumentou a confiança dos investidores na capacidade do bilionário de garantir um ambiente regulatório e comercial amigável para a Tesla. O presidente, por sua vez, ameaçou impor tarifas sobre uma vasta gama de produtos, incluindo automóveis da China, o que poderá favorecer fortemente a Tesla.