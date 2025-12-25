Sabia que pode partilhar os documentos do carro pela app gov.​pt?

A partilha de viaturas entre familiares é uma prática comum em Portugal, seja para deslocações ocasionais ou uso regular. Mas sabia que pode partilhar os documentos também de forma digital?

Para simplificar o processo e evitar esquecimentos ou problemas em fiscalizações devido a documentos, a app gov.pt permite agora partilhar digitalmente os documentos do veículo com outras pessoas, de forma simples e segura.

Com a app gov.​pt, pode partilhar documentos rodoviários, como o Certificado de Matrícula (DUA) e o Seguro Automóvel, de forma digital, segura e com validade legal perante autoridades como a GNR - Guarda Nacional Republicana e a Polícia Segurança Pública.

Como funciona a partilha de documentos?

Na aplicação, o titular dos documentos seleciona o que quer partilhar, define a duração da partilha e gera um código QR. O condutor autorizado lê o código na app gov.​pt e passa a ter o documento disponível no seu próprio telemóvel.