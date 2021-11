Revalidação da Carta de Condução: O que saber e fazer?

A revalidação da carta de condução pode ser requerida nos seis meses que antecedem o termo de validade do título. O documento deve ser revalidada de acordo com idades indicadas aqui e aqui, para as diferentes categorias de veículos, e independentemente da validade averbada no documento.

Se está na altura de revalidar a carta de condução, saiba o que fazer.

Revalidação da carta de condução pode ser feita presencialmente ou online

A carta de condução é revalidada acordo com a categoria da mesma. Se é condutor de veículos das categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE, Ciclomotores e Tratores Agrícola pode ver aqui.

Se é condutor de veículos das categorias C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, bem como das categorias B e BE e exerça a condução de ambulâncias, de veículos de bombeiros, de transporte de doentes, de transporte escolar, de transporte coletivo de crianças ou de automóveis ligeiros de passageiros de aluguer pode ver aqui.

A revalidação do documento pode ser feita presencialmente ou Online. Para fazer online deve seguir este nosso tutorial. Caso pretenda presencial, deve ter consigo:

Carta de condução atual;

Documento de identificação que contenha a residência habitual em território nacional (exemplo: cartão de cidadão);

Número de Identificação Fiscal;

Atestado Médico eletrónico

Relativamente ao custo da 2ª via do documento, segundo o IMT, o valor é de €15 para condutores com idade igual ou superior a 70 anos; €30 para os restantes condutores. Se fizer o pedido através dos serviços do IMT Online, beneficia de 10% de desconto.

Se deixar passar o prazo e conduzir com a carta de condução caducada está a cometer uma infração rodoviária. Por outro lado, se deixar passar mais do que 2 anos (e até um limite de 5 anos) sem renovar a carta, terá de realizar um exame especial, composto por prova prática. Se deixar passar mais do que 5 anos (até um limite de 10 anos) sem renovar a carta, terá de completar com aproveitamento um curso específico de formação e realizar um exame especial, composto por prova prática.

Leia também...