Quanto vai pagar de Imposto Único de Circulação (IUC) em 2025? Veja as tabelas

Pessoas ou entidades que tenham automóveis, barcos de recreio ou aeronaves registados em seu nome, têm de pagar anualmente o Imposto Único de Circulação (IUC). Saiba quanto tem de pagar em 2025.

O IUC é um imposto anual que incide sobre a propriedade de um veículo automóvel (e não sobre a circulação), pago até o veículo ser abatido, cujos valores são atualizados todos os anos em janeiro.

O valor do IUC é calculado conforme a categoria do veículo. As principais categorias são:

Categoria A : automóveis ligeiros de passageiros com matrícula entre 1981 e 30 de junho de 2007;

: automóveis ligeiros de passageiros com matrícula entre 1981 e 30 de junho de 2007; Categoria B : automóveis ligeiros de passageiros matriculados após 30 de junho de 2007, e veículos de uso misto e mercadorias com peso inferior a 3.500 kg;

: automóveis ligeiros de passageiros matriculados após 30 de junho de 2007, e veículos de uso misto e mercadorias com peso inferior a 3.500 kg; Categoria C e D : viaturas de mercadorias e de uso misto com peso superior a 2.500 kg;

: viaturas de mercadorias e de uso misto com peso superior a 2.500 kg; Categoria E : motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores (matriculados a partir de 1992);

: motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores (matriculados a partir de 1992); Categoria F e G: Embarcações de recreio e aeronaves de uso particular.

Para automóveis ligeiros de passageiros com matrícula entre 1981 e 30 de junho de 2007, a tabela de IUC para 2025 é a seguinte.

Para a categoria B, automóveis ligeiros de passageiros matriculados após 30 de junho de 2007, e veículos de uso misto e mercadorias com peso inferior a 3.500 kg a tabela é a seguinte:

Para as restantes categorias, pode ver no site da Autoridade Tributária aqui. Por exemplo, para a Categoria E, motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores (matriculados a partir de 1992):

O IUC é o imposto que substitui o antigo “selo do carro” e não deve ser confundido com o ISV, que é um imposto pago apenas quando o veículo é matriculado pela primeira vez em Portugal.

O pagamento deste imposto é anual. No primeiro ano da matrícula, incluindo veículos importados, o IUC deve ser pago até 30 dias após o termo do prazo legal para o registo do veículo.

Se comprou o veículo em primeira mão num concessionário automóvel, o pagamento é feito no momento da compra.