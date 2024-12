Tesla está a trabalhar com as autoridades de Austin para implementar carros autónomos

Depois de vários anos a ouvir falar de um potencial carro autónomo e após conhecermos a visão que a Tesla tem para o seu veículo, com o Cybercab, a fabricante parece estar em conversações para colocar o projeto em andamento. A fabricante norte-americana estará em contacto com as autoridades de Austin para implementar carros autónomos.

Conforme avançado pela Bloomberg, a Tesla tem estado em contacto com as autoridades de Austin sobre os requisitos para a implementação de automóveis autónomos na cidade:

Os e-mails adquiridos pela Bloomberg através de pedidos de registos públicos mostram que um funcionário da Tesla tem estado a comunicar com a força de trabalho de veículos autónomos da cidade de Austin desde, pelo menos, maio, para estabelecer expectativas de segurança para os veículos, à medida que a empresa decide se Austin será a primeira cidade do Texas onde a Tesla implementará frotas sem condutor.

Desde que revelou o seu Cybercab e anunciou que irá entregar a condução autónoma até ao final do segundo trimestre de 2025, com o lançamento dos primeiros serviços na Califórnia e no Texas, a Tesla tem mantido discussões preliminares com algumas cidades, como Palo Alto.

Conforme o Electrek, a Califórnia é o estado com o maior número de carros autónomos e tem um processo há muito estabelecido para aprovar os serviços de partilha de boleias autónomos.

Contudo, apesar disso, exige normas de segurança e comunicação de dados por parte do California Department of Motor Vehicles.

A Tesla há muito que está envolvida em disputas com este departamento estadual, tentando evitar a comunicação de dados sobre o seu programa Full Self-Driving.

Por sua vez, o Texas regulamenta os carros autónomos enquanto veículos normais, facilitando o processo de implementação da Tesla. Ali, os carros têm de ser capazes de respeitar as leis de trânsito, ter gravação de vídeo, seguro e uma licença do Departamento de Licenciamento do Texas.

Não é necessário apresentar dados que provem que o veículo é mais seguro do que um condutor humano.