Equipar os serviços do estado com elétricos não é um bom investimento, dizem leitores

Desde 2023, a compra e aluguer de automóveis do Estado português tem novas regras, que definem apenas poderem ser objeto de compra como veículos de serviços gerais os que tenham motorização 100% elétrica. Apesar das exceções, na última questão, quisemos saber a opinião dos nossos leitores relativamente à eletrificação da frota dos serviços do estado. Veja os resultados!

Será um bom investimento equipar os serviços do estado com carros elétricos?

Finalizada a última questão, segue, agora, a divulgação de todos os resultados através da análise das 1311respostas obtidas.

De forma relativamente renhida, os resultados mostram que a maioria dos leitores que participaram na última questão (724) não considera que equipar os serviços do estado com carros elétricos seja um bom investimento. Do total, 587 respondeu que fazê-lo é um bom investimento.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, ainda, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Qual é a melhor novidade da linha iPhone 16? Funcionalidades de Inteligência Artificial

Botão Controlo da Câmara

Processadores mais potentes

Câmaras mais potentes

Bateria mais longa

Novas cores

USB-C

Outra novidade

Nenhuma me entusiasmou Ver Resultados Loading ... Loading ...

