Primeira gasolineira “low cost” da Plenergy abre hoje na Guarda

As gasolineiras espanholas continuam a instalar-se em Portugal. Depois da Petroprix chega agora a Plenergy que vai abrir a primeira gasolineira na cidade mais alta de Portugal, na Guarda.

Plenergy promete preços baixos na gasolina e gasóleo

A Plenergy (antiga Plenoil) é o maior operador de combustíveis de baixo custo no país vizinho e vai agora instalar-se na Guarda. De acordo com as informações, só este ano serão instalados no nosso país 15 postos de combustível da Plenergy.

Segundo o Jornal de Negócios, a Plenergy tem um portefólio de 40 processos em licenciamento e pretende chegar a Lisboa e ao Porto em 2025, num investimento de 25 milhões de euros nos próximos dois anos.

A Plenergy opera sobretudo na área dos combustíveis e energia, atendendo tanto consumidores individuais como empresas.