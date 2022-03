Portugal: Vendas de veículos elétricos novos cresceram 78,5%

Mais um mês passado e mais um enorme crescimento das vendas de veículos elétricos em Portugal. Segundo os números de fevereiro da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), as vendas cresceram 78,5%.

Conheçam os últimos resultados e saibam quais as marcas mais vendidas neste segmento.

Fevereiro continua a mostrar a penetração consistente dos veículos elétricos novos em Portugal, apresentando um número absoluto de unidades vendidas superior ao do período homólogo, ainda pré pandemia, revela a UVE.

No acumulado das duas categorias, BEV e PHEV, regista-se um aumento significativo, com um crescimento homólogo de 78.5%, com um cada vez maior peso por parte dos veículos 100% elétricos, atualmente com uma oferta que cobre muitas das necessidades dos interessados.

Variação de Vendas de Veículos em Portugal

Considerando apenas os veículos ligeiros de passageiros regista-se uma ligeira recuperação das vendas dos veículos com motores de combustão interna (+34.6%), ainda assim, praticamente metade do aumento registado nos veículos elétricos (63.2%), sendo que com os recentes e enormes aumentos nos preços da gasolina e do gasóleo, seja de prever que este tipo de veículos vejam a sua procura aumentar de forma acentuada nos próximos meses.

Marcas de Veículos Elétricos mais vendidos em Portugal

Este mês de fevereiro, a marca mais vendida nos veículos 100% elétricos (BEV) foi a Peugeot com 121 unidades vendidas, seguida da Tesla com 113 viaturas entregues e a fechar o pódio esteve a Audi com 97 veículos 100% elétricos vendidos.

Nos híbridos plug-in mantêm-se as três marcas que dominam, (por enquanto), nesta categoria: a BMW + BMW i (298), a Mercedes-Benz (292) e a Volvo (195). No total dos BEV+PHEV, de registar a intromissão da Peugeot nos três lugares do pódio, fruto do aumento das vendas dos modelos 100% elétricos.

Os veículos 100% elétricos (BEV), afirmam-se como uma opção válida para um número cada vez maior de cidadãos, pela maior variedade na oferta, com a entrada no mercado português de novas marcas, com novos modelos, com mais autonomia, com possibilidade de carregamento rápido a maiores potências, refere a UVE.

A eletrificação dos transportes é um passo importante para a descarbonização da economia e no combate às alterações climáticas, pois Portugal produz cerca de 60% de toda a eletricidade consumida, o que nos permite resistir melhor aos fatores exógenos a que estamos expostos.