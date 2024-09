Petroprix: posto de combustível “low cost” já chegou a Portugal

As gasolineiras low cost espanholas têm sido um sucesso em Espanha. Na prática, trata-se de postos de combustível “self service”, onde o próprio cliente tem de fazer tudo. O primeiro posto de combustível "low cost" já chegou a Portugal. Saiba onde foi instalado.

Preço dos combustíveis nestas Gasolineiras podem ser até 15 cêntimos mais baratos...

O preço dos combustíveis em Portugal (e também em Espanha) continua com valores elevadíssimos. A fatura é pesada para as famílias, ainda mais agora com o corte da taxa de carbono levada a cabo pelo Governo). De acordo com informações recentes, um posto de combustível da Petroprix foi já inaugurado esta quarta-feira em Águeda, Aveiro.

Segundo Jaime Vega de Seoane, diretor de desenvolvimento de negócios da Petroprix, a rede de gasolineiras já devia estar em funcionamento desde 2023. No entanto, a burocracia atrasou todo o processo.

A Petroprix está atualmente a vender o gasóleo simples a 1,459 €/l e a gasolina simples a 1,589 €/l.

O próximo posto surgirá na Covilhã, sendo que a Petroprix conta chegar ao final deste ano com “quatro postos abertos na zona Norte” de Portugal, segundo declarações dadas ao Negócios.