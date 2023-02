A loja online da Hyundai, Hyundai Click To Buy, veio trazer inovação ao mercado de vendas automóvel e isso deu-lhe o título de “Produto do Ano 2023” na categoria “Compra Automóvel Online”.

Lançada no final de junho de 2022, a Hyundai Click to Buy é uma solução que permite a compra de qualquer veículo Hyundai, dentro da gama disponível em Portugal, de forma 100% digital.

Uma loja online inovadora para a compra de carros Hyundai

A Hyundai Click To Buy eleita “Produto do Ano 2023” na categoria “Compra Automóvel Online”, foi lançada no final de junho de 2022 como uma solução inovadora no setor automóvel nacional. Através dela é possível comprar qualquer veículo Hyundai, dentro da gama disponível em Portugal, de forma 100% digital, com toda a segurança e garantia de qualidade Hyundai.

Através da plataforma, os clientes podem encontrar todas as informações sobre os modelos disponíveis, avaliar e obter um valor de retoma garantido da sua viatura atual e, ainda, simular e escolher a solução de financiamento adaptadas às suas necessidades e obter a sua pré-aprovação.

A Hyundai Click to Buy dá o poder ao cliente, colocando à sua disposição múltiplas opções e funcionalidades no processo de compra de um novo automóvel e permitindo, a qualquer momento da compra digital, a transição para o formato presencial, por exemplo, para um momento de test drive ou para a entrega da viatura. Em todo o processo, cada cliente pode personalizar a sua própria experiência de compra de automóvel – seja ela integralmente digital ou não.

Hyundai Click to Buy eleito Produto do Ano 2023

A distinção Produto do Ano surge no âmbito do relatório anual conduzido pela Netquest, CINT e pela Netsonda, empresa de full service & research 100% portuguesa, a partir da apreciação dos consumidores nacionais. Elegendo os produtos que, no ano passado, se destacaram em diferentes áreas pelo seu caráter inovador, foi realizado um inquérito a mais de 5 mil portugueses, entre os dias 14 de novembro e 16 de dezembro de 2022, que avaliaram produtos em mais de 60 categorias.

O Hyundai Click to Buy foi, assim, eleito como o melhor na categoria “Compra Automóvel Online”, tendo-se distinguido em relação aos restantes concorrentes nos critérios de “Atratividade”, “Inovação” e “Intenção de Compra”.

Esta eleição reflete a aposta vencedora feita pela Hyundai em 2022. O cliente está no centro da nossa atividade e foi nesse sentido que quisemos dar aos portugueses o poder de navegar numa plataforma 100% digital, que possibilita a compra de qualquer automóvel Hyundai, sem sair do sofá. Trabalhamos diariamente para corresponder à evolução das necessidades dos nossos clientes, estamos constantemente a inovar na nossa oferta de produtos e serviços. Esta distinção volta a sublinhar o sucesso da Hyundai em Portugal e a reforçar o nosso estatuto enquanto marca automóvel de referência.

|Afirmou Ricardo Lopes, COO da Hyundai Portugal.

Atualmente, mais de 20% das vendas da Hyundai em Portugal têm origem nos canais digitais, o que demonstra o sucesso do posicionamento digital da marca e a capacidade de adaptar-se à realidade atual dos consumidores e às novas tendências de consumo.

A plataforma 100% digital de compra automóvel da Hyundai Portugal registou um elevado índice de satisfação e expectativa em relação ao produto entre todos os grupos etários, bem como a preferência, quer entre os avaliadores masculinos, quer entre os femininos. Mais de 40% dos inquiridos referem a inovação como um dos principais fatores de diferenciação face à concorrência, sendo que mais de 60% da amostra assinalou a imagem do produto como sendo igualmente inovadora e apelativa.

A partir da plataforma Click to Buy, a Hyundai Portugal visa reforçar a sua estratégia de posicionamento digital, oferecendo um conceito de compra de carro simples, intuitivo, seguro e adaptado às necessidades atuais do consumidor.

Desde o lançamento, a plataforma Hyundai Click to Buy já conta com mais de 150 mil visitas, tendo gerado mais de 4.000 logins, mais de 3.600 avaliações de retoma e mais de 1.700 leads. Com a introdução deste projeto, a Hyundai sedimentou o seu posicionamento como uma das marcas mais jovens do mercado, voltada para as novas gerações, tendências do futuro e “Progresso pela Humanidade”.