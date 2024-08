Governo pode acabar com os apoios nos combustíveis

O preço dos combustíveis não é propriamente amigável. Desde 2022, o Governo português dá apoios nos combustíveis, permitindo que o valor final seja mais barato. Agora, o Governo de Luís Montenegro quer acabar com os apoios.

Apoio do Governo aos combustíveis corresponde a perda de três mil milhões de euros

Segundo revela o Jornal de Negócios, o atual Governo está a avaliar o fim de apoios nos combustíveis. Segundo o que é indicado, em mais de dois anos, as principais medidas extraordinárias de reduções em ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) implicam já uma perda de arrecadação superior a três mil milhões de euros.

De referir que Portugal é atualmente o segundo país da zona euro, a par com a Croácia, onde estas medidas extraordinárias mais pesam no saldo público. Estima-se que dedique 0,6% do PIB a estas medidas até ao fim do ano (apenas ultrapassado por Malta com 2% do PIB). Em 2022, Portugal perdeu 1.490 milhões de euros em receitas e 1.041 milhões de euros em 2023.

De relembrar que em 2023, a Comissão Europeia instou Portugal a descontinuar os apoios aos combustíveis. Como solução, deveria apostar numa eliminação gradual dos apoios. Bruxelas alertou que Portugal não estava a cumprir as recomendações para descontinuar os apoios.