Ex-funcionário da Apple acusado de roubar tecnologia de carros autónomos para a China

Há muito que se fala no desenvolvimento de uma solução automóvel por parte da Apple e hoje essa é uma certeza, ainda que não se saiba ao certo o que esperar nem quando. Sabe-se agora que um ex-funcionário da Apple foi acusado de roubar parte dessa tecnologia da Apple para uma empresa chinesa ligada ao segmento dos carros autónomos. E este não é o primeiro caso.

Segundo avança a CNBC, esta é a terceira pessoa que trabalhava para a Apple que está a ser acusada de roubo de informação confidencial relacionada com o desenvolvimento de tecnologias para carros autónomos.

Tecnologias para carros autónomos da Apple valiosas para a China

Um tribunal federal no Distrito Norte da Califórnia abriu acusações contra Weibao Wang, um ex-engenheiro de software da Apple. Wang começou a trabalhar na empresa em 2016 como parte de uma equipa que desenvolvia hardware e software para sistemas autónomos – tecnologia que poderia vir a ser utilizada em carros autónomos.

De acordo com a acusação, em novembro de 2017, Wang aceitou um emprego numa subsidiária americana de uma empresa chinesa que desenvolvia carros autónomos, mas esperou mais de quatro meses para dizer à Apple que se ia demitir. Depois de deixou a Apple em abril de 2018, a empresa descobriu que ele "acedeu a grandes quantidades de informações proprietárias e confidenciais" antes da sua saída, tal como diz o Departamento de Justiça.

"Grandes quantidades de dados retirados da Apple" foram encontradas durante uma busca policial na residência de Weibao Wang em Mountain View em junho. Weibao Wang disse aos agentes que não planeava viajar, mas voltou para a China naquela noite, de acordo com a acusação.

O homem tem seis acusações de roubo ou tentativa de roubo de segredos comerciais. Enfrenta agora uma pena máxima de prisão de 10 anos e uma multa de 250.000 dólares por cada acusação. No entanto, para que tal seja executado é necessário extraditar Weibao Wang, que permanece na China.

Já são três os casos de roubo de informação confidencial para empresas da China

Esta é a terceira instância de um ex-funcionário da Apple sendo acusado de roubar segredos comerciais autónomos para entidades chinesas. Xiaolang Zhang, que trabalhou na Apple ao mesmo tempo que Wang, declarou-se culpado no ano passado do roubo de tecnologia da divisão de carros da Apple. Zhang foi detido no Aeroporto Internacional de San Jose em 2018 quando tentava embarcar num voo para a China.

Em 2019, outro ex-funcionário foi preso antes que pudesse fugir para a China. Jizhong Chen supostamente terá roubado tecnologia de carros autónomos para uma empresa chinesa. Neste caso, o homem declarou-se inocente e o processo continua a decorrer no tribunal federal.