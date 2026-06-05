Combustíveis: gasóleo vai voltar a aumentar para a semana
Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões de preços para o gasóleo e gasolina. Para quem tem veículo a gasóleo, as notícias não são boas pois o preço por litro vai aumentar. A gasolina vai baixar, mas é pouco.
Combustíveis: Gasóleo sobre 4 cêntimos e a gasolina baixa 1 cêntimo
De acordo com as previsões para a próxima semana, quem precisar de abastecer encontrará o gasóleo mais caro 4 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá sofrer um pequena queda de cerca de 1 cêntimo por litro.
Assim, os condutores de veículos a gasóleo terão de aguentar mais uma subida nos preços, enquanto os utilizadores de gasolina podem poupar uns cêntimos.
Estas variações refletem a evolução dos mercados internacionais e dos preços de referência dos combustíveis, sendo ajustadas semanalmente pelas gasolineiras. Como habitual, os valores finais podem variar consoante a marca e o posto de abastecimento.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
É o regabofe habitual depois de toda a semana com o barril de brent a cotar abaixo dos 90 dólares. Viva a palhaçada.
Toda a semana o Brent andou mais próximo dos 100 dólares do que dos 90. Mas na bomba não se abastece de crude, abastece-se de gasolina ou de gasóleo, que têm variações de cotação distintas entre si (e do Brent).
Escreve o El Periódico:
– “El precio medio de la gasolina en toda España, hoy, 5 de junio, sitúa en 1,528 euros/litro, 0,002 menos que el día anterior. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.” Subiu 5,3 cêntimos/L (+3,6%)
– “En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,622 euros/litro, 0,002 menos que el día anterior”. Antes do conflito andava nos 1,434 euros/litro, subiu 18,8 cêntimos/L (+13,1%).
E por cá (preços médios da DGEG em 04/06/2026 e 25/02/2025):
– O preço médio da gasolina situa-se 1,928 euros/litro. Antes do conflito estava em 1,685 euros/L, subiu 24,3 cêntimos/L (+14,4%)
– O preço médio do gasóleo foi de 1,86 euros/litro. Antes da guerra estava em 1,601 euros/L, aumentou 25,9 cêntimos/L (+16,2%).
Em preços médios, em Portugal a gasolina é mais cara 40 cêntimos/L e o gasóleo mais caro 23,8 cêntimos/L.
Nota-se que em Portugal têm carregado mais na gasolina, ficando o gasóleo mais barato que a gasolina, ao contrário de Espanha.
Está aí a explicação porque cá é mais caro.
Agradeçam ao Bibi e ao seu amigo Trump.