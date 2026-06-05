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Combustíveis: gasóleo vai voltar a aumentar para a semana

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. há cada gajo says:
    5 de Junho de 2026 às 09:16

    É o regabofe habitual depois de toda a semana com o barril de brent a cotar abaixo dos 90 dólares. Viva a palhaçada.

    Responder
    • Max says:
      5 de Junho de 2026 às 09:52

      Toda a semana o Brent andou mais próximo dos 100 dólares do que dos 90. Mas na bomba não se abastece de crude, abastece-se de gasolina ou de gasóleo, que têm variações de cotação distintas entre si (e do Brent).

      Responder
  2. Max says:
    5 de Junho de 2026 às 09:43

    Escreve o El Periódico:
    – “El precio medio de la gasolina en toda España, hoy, 5 de junio, sitúa en 1,528 euros/litro, 0,002 menos que el día anterior. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.” Subiu 5,3 cêntimos/L (+3,6%)
    – “En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,622 euros/litro, 0,002 menos que el día anterior”. Antes do conflito andava nos 1,434 euros/litro, subiu 18,8 cêntimos/L (+13,1%).
    E por cá (preços médios da DGEG em 04/06/2026 e 25/02/2025):
    – O preço médio da gasolina situa-se 1,928 euros/litro. Antes do conflito estava em 1,685 euros/L, subiu 24,3 cêntimos/L (+14,4%)
    – O preço médio do gasóleo foi de 1,86 euros/litro. Antes da guerra estava em 1,601 euros/L, aumentou 25,9 cêntimos/L (+16,2%).
    Em preços médios, em Portugal a gasolina é mais cara 40 cêntimos/L e o gasóleo mais caro 23,8 cêntimos/L.
    Nota-se que em Portugal têm carregado mais na gasolina, ficando o gasóleo mais barato que a gasolina, ao contrário de Espanha.

    Responder
  3. Guilherme says:
    5 de Junho de 2026 às 11:05

    Agradeçam ao Bibi e ao seu amigo Trump.

    Responder

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