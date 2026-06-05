Está a fazer a caderneta do Mundial 2026? PSP lançou um aviso!
A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um aviso, alertando que a loucura da caderneta do Mundial 2026 está a ser explorada por burlões.
Quando a procura dispara e as prateleiras ficam vazias, o mercado paralelo floresce e, com ele, os esquemas de burla.
Em Portugal, as ruturas de stock de cromos para a caderneta do Mundial 2026 tornaram-se frequentes, e quem quer completar a coleção começa a procurar alternativas.
Conhecendo o modus operandi dos oportunistas, a PSP emitiu um alerta: "Cuidado para não ser o cromo desta história".
NOVA BURLA! CROMOS DO MUNDIAL DE FUTEBOL ⚽👮
A procura por cromos e cadernetas está a gerar uma onda de burlas online e vendas de material contrafeito.
🧐Fique atento aos esquemas mais comuns ⬇️
🚨Proteja a sua carteira (e a coleção dos mais novos)!
Sempre presentes! pic.twitter.com/trZhGRFnsv
— PSP - Polícia de Segurança Pública (@PSP_Portugal) June 3, 2026
Como funciona o esquema?
Com 980 cromos a dar forma à maior coleção de sempre associada a um Mundial, completar a caderneta deste ano pode ultrapassar os 1500 euros. Por isso, a pressão para encontrar os cromos em falta, a qualquer preço, em qualquer lugar, é enorme.
Segundo a PSP, nas redes sociais, proliferam perfis falsos que anunciam caixas de cromos e cadernetas a preços imbatíveis. O pagamento é solicitado via MB WAY, rápido e irreversível.
Assim que a transferência é feita, o "vendedor" desaparece e bloqueia a vítima.
Há ainda uma versão física da fraude, por via da qual os cromos e cadernetas contrafeitas circulam em vendas presenciais.
À primeira vista parecem autênticos, mas revelam-se pela má qualidade do papel, impressão pouco nítida e ausência de elementos de segurança como hologramas e selos oficiais.
O que deve fazer para se proteger?
Perante este cenário, a PSP deixou algumas recomendações:
- Desconfie sempre de preços demasiado baixos, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
- Nunca transfira dinheiro para desconhecidos, especialmente via MB WAY.
- Compre apenas em canais oficiais, como sites fidedignos (por exemplo, paniniportugal.com) e lojas autorizadas pela Panini, distribuidora da coleção.
- Em vendas presenciais, verifique os elementos de segurança antes de pagar.