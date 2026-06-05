Está a fazer a caderneta do Mundial 2026? PSP lançou um aviso!

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um aviso, alertando que a loucura da caderneta do Mundial 2026 está a ser explorada por burlões.

Quando a procura dispara e as prateleiras ficam vazias, o mercado paralelo floresce e, com ele, os esquemas de burla.

Em Portugal, as ruturas de stock de cromos para a caderneta do Mundial 2026 tornaram-se frequentes, e quem quer completar a coleção começa a procurar alternativas.

Conhecendo o modus operandi dos oportunistas, a PSP emitiu um alerta: "Cuidado para não ser o cromo desta história".

Como funciona o esquema?

Com 980 cromos a dar forma à maior coleção de sempre associada a um Mundial, completar a caderneta deste ano pode ultrapassar os 1500 euros. Por isso, a pressão para encontrar os cromos em falta, a qualquer preço, em qualquer lugar, é enorme.

Segundo a PSP, nas redes sociais, proliferam perfis falsos que anunciam caixas de cromos e cadernetas a preços imbatíveis. O pagamento é solicitado via MB WAY, rápido e irreversível.

Assim que a transferência é feita, o "vendedor" desaparece e bloqueia a vítima.

Há ainda uma versão física da fraude, por via da qual os cromos e cadernetas contrafeitas circulam em vendas presenciais.

À primeira vista parecem autênticos, mas revelam-se pela má qualidade do papel, impressão pouco nítida e ausência de elementos de segurança como hologramas e selos oficiais.

O que deve fazer para se proteger?

Perante este cenário, a PSP deixou algumas recomendações: