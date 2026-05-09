Portugal: basta 10€ para saber o nome e morada de alguém que conduza…

Se conduz e tem carro próprio, sabia que alguém pode obter a sua morada por apenas 10 euros? É verdade, mas a culpa não é sua! Em Portugal há uma lei que facilita tal situação. É verdade que vivemos numa altura em que o RGPD é uma realidade, mas mesmo assim há ainda algumas coisas que falham.

A lei portuguesa permite...

Sabia que em Portugal, qualquer cidadão pode, mediante o pagamento de cerca de 10 euros, solicitar informações sobre o proprietário de uma viatura através da respetiva matrícula? Apesar das exigentes regras impostas pelo RGPD às empresas e organizações privadas, o próprio Estado mantém mecanismos legais que permitem o acesso a nome e morada associados a veículos registados.

Através de entidades públicas ligadas ao registo automóvel, é possível obter certidões ou informações sobre a titularidade de veículos. Este processo, embora legal e enquadrado na legislação nacional, levanta preocupações crescentes sobre privacidade.

Na prática, mediante um pedido formal e pagamento de uma taxa administrativa, podem ser disponibilizados dados que incluem:

Nome do proprietário

Morada associada

Informações sobre o registo do veículo

RGPD para empresas, mas exceções para o Estado

Enquanto empresas enfrentam multas pesadas por tratamento inadequado de dados pessoais, muitos especialistas questionam porque continuam a existir exceções legais que permitem este tipo de acesso através de serviços públicos.

A principal justificação está relacionada com:

Transparência administrativa

Segurança jurídica

Necessidades ligadas à compra, venda ou litígios envolvendo veículos

Ainda assim, críticos consideram que este modelo pode estar desajustado face à realidade digital atual.

Num momento em que a proteção da identidade digital se tornou prioridade, Portugal poderá ter de reavaliar se este modelo ainda faz sentido ou se representa uma vulnerabilidade desnecessária.