Motorista da FlixBus suspenso após deixar criança de 11 anos numa área de serviço
A FlixBus suspendeu o motorista envolvido no incidente em que uma criança de 11 anos ficou sozinha numa área de serviço da A2, durante uma viagem entre o Algarve e Lisboa.
O caso ocorreu durante uma paragem intermédia para descanso. A criança, que viajava sozinha ao abrigo das regras da transportadora para menores desacompanhados, terá saído do autocarro durante a pausa. Quando o veículo retomou a viagem, a menor ficou para trás na área de serviço.
Segundo o relato do pai, o motorista terá respondido que "não era ama" quando foi confrontado com a situação. A menor acabou por ser auxiliada pelas autoridades e reencontrou posteriormente a família.
FlixBus abre investigação interna
Entretanto, a FlixBus confirmou que o motorista foi suspenso de funções enquanto decorre uma averiguação interna. A empresa afirma que está a colaborar com o operador parceiro responsável pela viagem e que está igualmente a analisar se todos os procedimentos previstos para este tipo de transporte foram devidamente cumpridos.
A transportadora lamentou o sucedido e garante que situações desta natureza são tratadas com a máxima prioridade, sobretudo quando envolvem menores.
Menores podem viajar sozinhos, mas existem regras
Muitos têm questionado se os menores podem viajar sozinhos. A resposta é sim, mas existem regras.
As condições de transporte da FlixBus permitem que crianças entre os 10 e os 14 anos viajem desacompanhadas em determinadas ligações, desde que exista autorização escrita do representante legal e que este declare que o menor reúne condições para realizar a viagem sem acompanhamento.
No entanto, a empresa refere expressamente que não assume responsabilidades de supervisão permanente durante o percurso.
O incidente reacendeu o debate sobre os procedimentos de segurança durante as paragens em viagens de longo curso, sobretudo quando existem menores a viajar sem acompanhantes. Nas redes sociais, multiplicaram-se as críticas à atuação do motorista, enquanto outros utilizadores questionam também se as regras atualmente em vigor são suficientes para prevenir situações semelhantes.
só para perceber, os pais já foram abordados pelo policia por abandonarem uma criança sozinha num autocarro?
Tens de ir consultar o dicionário para veres o significado de abandono
não é ama? agora mama!
O Motorista, está errado, ele não é ama da criança é um facto, mas tem uma responsabilidade dado que é possivel, ainda assim na minha opinão os pais são mais responsaveis, deixar uma criança de 11 sozinha numa viagem de mais 300km é pura irresponsabilidade, eu como Pai nunca na vida o permitia
Eu, em condições normais, também nunca o permitiria.
Mas não sabemos o que levou a família a tomar a decisão de enviar a criança numa viagem como a descrita.
Segundo uma notícia os país estão separados em guarda alternada e vivem a mais de 270km. Para o menor se deslocar por vezes faz esta viagem sem paragens exceto nas zonas da autoestrada. A mãe estaria à espera no destino.
porreiro para ti, mas reza para que a tua mulher não te peça o divórcio e vá morar com os teus filhos para uma qualquer terrinha do interior, onde só passa um autocarro de manhã e outro ao fim da tarde, logo, que tenhas que te deslocar várias centenas de quilómetros para passares o fim-de-semana com eles 😉
“eu como Pai nunca na vida o permitia” ??? tens noção do ridículo que és ao escrever isto !!! existem leis que permitem às crianças fazerem viagens não acompanhadas neste tipo de situação, ou seja, quando cada um dos progenitores morar em locais distintos dentro do país (as viagens transfronteiriças desacompanhadas são são autorizadas a partir dos 14 anos), portanto, aqui o erro foi claramente do motorista (que também se esqueceu de uma mulher adulta), isto se existe uma autorização escrita do representante legal da menor, por não ter contado os passageiros dentro do veículo após a paragem … acrescento: os restantes passageiros também deveriam ser responsabilizados, sobretudo os que viajavam junto das duas “desaparecidas” !!!
Qual é o problema? A criança estava dentro de um autocarro com várias pessoas, supostamente é tão seguro quanto tivesse viajado acompanhada. Eu, nos meus tempos de criança fiz viagens de autocarro sozinho e nunca morri. E pior, nem tinha ninguém à espera, saia do autocarro e ainda tinha que caminhar sozinho até ao destino. Na minha opinião não se pode culpar os pais.
Mas avisaram o motorista sequer que a criança iria viajar sozinha?
Desculpem mas mandar uma menina com essa idade sozinha foi também um erro grande dos pais.
Quando se sai de uma area de serviço o motorista tem pelo menos de fazer a contagem dos passageiros.
Das viagens que fiz, os motoristas fizeram sempre a contagem de passageiros.
“um erro grande dos pais” ??? porquê ??? a minha filha, para poder estar com a mãe nas férias escolares fez este tipo de viagens durante 15 anos e nunca houve qualquer problema relevante, tanto que existe um enquadramento legal que prevê estas situações … não julgues os pais, põe-te no lugar deles (seria incomportável financeiramente assumirem as viagens nos seus próprios veículos), mas o motorista
Já me aconteceu.
É possível enviar crianças de 10 anos pela Flixbus desde que a rota não tenha paragens. No entanto, devido a uma avaria no WC do autocarro, tiveram que parar. Os pais não cometeram nenhuma ilegalidade. Se faziam o mesmo com os vossos filhos é que já é debativel.
O motorista é responsável pela integridade de todos os passageiros durante o trajeto, visto que se trata de uma pausa, no mínimo tem que proceder à contagem dos passageiros antes de arrancar, e sim, uma criança pode viajar sozinha sem problema, tal como acontece nos comboios e autocarros quando voltam da escola etc
Sendo detentor de habilitação legal do tipo D, uma das suas obrigações é a responsabilidade pelos passageiros, e ainda mais uma criança. Eu entendia que deixasse um adulto, porque o mesmo achou que a paragem dava direito a ir tomar o pequeno almoço na área de serviço, mas uma criança? Ele sabe perfeitamente que ia a criança, pois ele é que faz o controlo das entradas e verificações dos títulos de transporte. Não é ama nenhuma, mas tem responsabilidades e obrigações ao ser motorista de transporte pesado de passageiros. Ficou também lá uma senhora inglesa, mas essa é uma adulta, que se amanhe, agora uma criança é que não. Acho muito bem que tenha sido suspenso, e devem haver mais consequências, pois isso não é atitude que se tenha. É no mínimo uma pessoa com falta de valores morais.
Viajo com frequência nesta meio de transporte e tenho verificado que os condutores são arrogantes onde a simpatia é algo que desconhecem.
Presenciei numa paragem onde foi recusada a ida de uma sra, á casa de banho que estava a 15 metros da porta da viatura… Contive-me perante a besta!
Os preços baixos só de vez em quando já não justificam esta opção…