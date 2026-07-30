Motorista da FlixBus suspenso após deixar criança de 11 anos numa área de serviço

A FlixBus suspendeu o motorista envolvido no incidente em que uma criança de 11 anos ficou sozinha numa área de serviço da A2, durante uma viagem entre o Algarve e Lisboa.

O caso ocorreu durante uma paragem intermédia para descanso. A criança, que viajava sozinha ao abrigo das regras da transportadora para menores desacompanhados, terá saído do autocarro durante a pausa. Quando o veículo retomou a viagem, a menor ficou para trás na área de serviço.

Segundo o relato do pai, o motorista terá respondido que "não era ama" quando foi confrontado com a situação. A menor acabou por ser auxiliada pelas autoridades e reencontrou posteriormente a família.

FlixBus abre investigação interna

Entretanto, a FlixBus confirmou que o motorista foi suspenso de funções enquanto decorre uma averiguação interna. A empresa afirma que está a colaborar com o operador parceiro responsável pela viagem e que está igualmente a analisar se todos os procedimentos previstos para este tipo de transporte foram devidamente cumpridos.

A transportadora lamentou o sucedido e garante que situações desta natureza são tratadas com a máxima prioridade, sobretudo quando envolvem menores.

Menores podem viajar sozinhos, mas existem regras

Muitos têm questionado se os menores podem viajar sozinhos. A resposta é sim, mas existem regras.

As condições de transporte da FlixBus permitem que crianças entre os 10 e os 14 anos viajem desacompanhadas em determinadas ligações, desde que exista autorização escrita do representante legal e que este declare que o menor reúne condições para realizar a viagem sem acompanhamento.

No entanto, a empresa refere expressamente que não assume responsabilidades de supervisão permanente durante o percurso.

O incidente reacendeu o debate sobre os procedimentos de segurança durante as paragens em viagens de longo curso, sobretudo quando existem menores a viajar sem acompanhantes. Nas redes sociais, multiplicaram-se as críticas à atuação do motorista, enquanto outros utilizadores questionam também se as regras atualmente em vigor são suficientes para prevenir situações semelhantes.