A tecnologia associada à segurança rodoviária tem evoluído bastante e hoje são vários os equipamentos que podem detetar os prevaricadores. Na rede social Facebook, circula uma publicação que mostra uma carrinha da polícia que deteta condutores sem cinto de segurança.

Será que isto é mesmo verdade ou apenas um vídeo fake?

Tecnologia que deteta condutores sem cinto está a ser testada no Reino Unido

Há um carrinha da polícia deteta condutores sem cinto de segurança e ao telemóvel no Reino Unido. A confirmação foi feita pelo Polígrafo SAPO. Segundo a descrição da publicação, a nova tecnologia móvel capaz de detetar automaticamente motoristas que não usam cinto de segurança ou seguram telemóveis ao volante está a ser testado pela primeira vez no Reino Unido sob planos para aumentar a segurança nas estradas.

Esta tecnologia de deteção automática está a ser operada pela primeira vez no Reino Unido, em Warwickshire. Segundo o jornal britânico, a National Highways - entidade que gere as auto-estradas e vias de circulação rápida no país - está a trabalhar com as autoridades policiais da região na testagem do veículo sensorizado em auto-estradas e estradas principais. A tecnologia vai ser colocada à prova durante três meses e, durante este período, será apurada a respetiva eficácia e de que forma poderá ser melhorada no futuro.

Segundo o que se sabe, este é o primeiro veículo do tipo. Está equipado com múltiplas câmaras que captam imagens dos condutores que passam junto ao posto móvel.

O conteúdo registado é depois processado através de ferramentas que recorrem à inteligência artificial, para determinar se os condutores estavam a utilizar telemóvel ou se circulavam sem cinto de segurança.