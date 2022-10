Atestar o depósito: Depois do primeiro clique, pare de abastecer

Certamente que já se deslocou a um posto de combustível para atestar o depósito. Por norma as "pistolas" da mangueira têm um mecanismo que permite fixar o "gatilho". Quanto o depósito está cheio, o mecanismo de fixação é desativado e surge um primeiro clique.

Nesse momento deve parar de imediato de meter gasolina ou gasóleo no carro e não tentar "ajustar" valores.

Se ignorar o primeiro clique, vai estar a encher o depósito para além do limite

De acordo com Graham Conway, diretor-geral da empresa britânica Select Car Leasing, quando se ouve o primeiro clique é sinal que o combustível atingiu o seu limite máximo no depósito. Esse clique surge por questões de segurança.

Se ignorar o primeiro clique, vai estar a encher o depósito para além do limite, e esse combustível extra acabará por entrar no pequeno dreno por baixo da entrada e sairá para o chão, por baixo do seu veículo

Além disso, a reserva que existe de ar por cima do depósito está tem uma razão de ser, que está relacionado com a circulação de vapores do combustível. Ao não permitir a circulação desses vapores, podem ser originados problemas no veículo.

Se estiver a forçar o excesso de gasolina ou gasóleo a entrar no depósito, isto pode levar combustível para os tubos e danificar o sistema de recuperação de vapores. Depois disso, é normal que em pouco tempo comece a ver luzes de aviso no seu painel, que provavelmente o levarão à oficina, onde vai gastar dinheiro

Leia também...