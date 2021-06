A pouco mais de 24 horas do evento da Microsoft, é já claro que o Windows 11 será uma realidade. A gigante do software vai renovar a sua proposta no campo dos sistemas operativos, com novidades e com muitas melhorias que prepara.

Apesar de muito ser já conhecido, sobre o que esta versão vai trazer, há ainda muito por ser revelado. Se já tínhamos revelado que os widgets vão regressar, há agora novidades importantes, que os vão elevar e abrir para novas áreas.

PUB

Mesmo com muitas dúvidas que ainda possam existir, é certo que a Microsoft tem uma nova versão do Windows a ser preparada. Esta deverá incorporar muito do que foi criado para o Windows 10X, principalmente ao nível da interface e da imagem que este sistema tem.

A questão parece estar no nome, com a opção Windows 11 a ser a mais óbvia e até já confirmada. A própria Microsoft parece ter já confirmado esse mesmo nome, deixando de fora a várias vezes avançada designação Sun Valley.

Agora, e dando reforço a uma ideia que não é nova, surgiu mais uma possível novidade do Windows 11. Este terá presente widgets que vão dar ao utilizador acesso ao tempo e às principais notícias, tal como recentemente surgiu no Windows 10.

O que foi avançado é que estes não se vão limitar ao que a Microsoft tem para oferecer nesta área. A criação e disponibilização de novos widgets será alargada a terceiros, com informação e funcionalidades que estes possam imaginar para esta área.

Apresentados no Windows Vista, estes novos complementos de informação são muito úteis para os utilizadores. Ajudam-no a ter o sistema mais rico e com muito mais dados relevantes para os utilizadores o poderem usar de forma completa.

É já amanhã, dia 24, que a Microsoft revela o que se pensa ser o Windows 11. Este é um sistema com uma imagem renovada e com uma interface ainda melhor.