Muito do desenvolvimento do Windows 11 é validado pelos utilizadores que estão no programa Insider da Microsoft. Este permite ter acesso a novidades antes destas serem lançadas, ao mesmo tempo que são testadas e avaliadas.

A Microsoft quer agora mudar ainda mais este programa e alterar filosofia de desenvolvimento. Este continuará a ser a forma de acesso às novidades, mas irá separar ainda mais os canais dev e beta, sendo agora a hora de escolher o canal e mudar.

Programa Insider com muitas mudanças

Não existem muitos momentos em que os canais de desenvolvimento do programa Insider do Windows 11 estão alinhados. Estes seguem builds diferentes, com desenvolvimentos distintos e com novidades também separadas e em progressão ao longo do tempo.

A Microsoft abrandou agora os seus desenvolvimentos nas buils com um propósito bem definido. Alinhou os canais de desenvolvimento para que os utilizadores possam mudar da versão Dev para Beta, garantindo uma maior estabilidade nos sistemas.

Hey Folks - We have fresh #Windows11 build for #WindowsInsiders in the Dev AND Beta Channels today. Check out all the details including the limited window to switch flighting channels -- https://t.co/hgeWk8pcwa ^AL pic.twitter.com/S6yq5uUAN8 — Windows Insider Program (@windowsinsider) March 23, 2022

Microsoft mudará ainda mais o Windows 11

Esta é uma janela de oportunidade única, pois os desenvolvimentos deste programa do Windows 11 vão em breve seguir caminhos paralelos e bem distintos. Assim, dá aos utilizadores a possibilidade de escolherem uma nova linha de desenvolvimento.

A Microsoft quer que o canal Dev seja o local onde os seus programadores testam ideias e conceitos que podem nunca ser materializados no Windows 11. Já o canal Beta será o ponto onde as próximas novidades são avaliadas antes de serem entregues nas atualizações deste sistema.

Hora de escolher o canal Dev ou o Beta

A mudança deve ser realizada agora, diretamente nas Definições. Aqui dentro devem escolher a opção Windows Update e depois Programa Windows Insider, para acederem às opções. Basta então escolher o canal Beta para mudar. A Microsoft destaca que esta mudança pode ser realizada mais tarde, com uma instalação de raiz.

Esta é uma mudança interessante e muito importante por parte da Microsoft. Quer abrir espaço para os desenvolvimentos do Windows 11 e por isso tem agora estes 2 canais do programa Insider. Quer o Dev, quer o Beta vão seguir caminhos diferentes se com filosofias bem distintas.